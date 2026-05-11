Sobre la antigua traza de la Ruta Nacional N° 11, el Gobierno Provincial continúa con las tareas para la construcción de un nuevo puente de hormigón para asegurar la conexión entre Vera y el Paraje Caraguatay, en el departamento Vera.
El puente entre Vera y Caraguatay ya tiene más del 80% de avance de obra
El proyecto, clave para la logística productiva, incluye obras hídricas complementarias en Vera, con desagües pluviales y alcantarillas para proteger el casco urbano de inundaciones.
En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la importancia del proyecto y señaló que “desde la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro decidimos avanzar con esta obra para mejorar la conectividad y garantizar condiciones seguras de circulación. Los antiguos puentes presentaban un importante deterioro y hoy estamos dando una respuesta definitiva para los vecinos y para la producción de la zona”.
“Luego de varios meses con la obra parada, producto de las lluvias, superamos el 80% de ejecución, completamos la losa superior del puente y avanzamos en la colocación de barandas y terminaciones finales”, contó el ministro Enrico las tareas que desarrolla la Provincia en el marco de la obra, que incluyó la demolición de dos estructuras existentes en mal estado.
El puente Caraguatay, ubicado en paralelo a la Ruta Nacional Nº 11, es una intervención que combina la adecuación del cauce del Arroyo El Tigre con nueva infraestructura hidráulica, para optimizar el drenaje en una región caracterizada por su baja capacidad de infiltración.
La obra garantiza la conectividad permanente entre Vera y Caraguatay, evita el aislamiento de parajes rurales ante lluvias intensas y fortalece la logística productiva. De este modo, asegura la transitabilidad del camino para el transporte de la producción agropecuaria, contribuyendo al desarrollo del norte santafesino.
Al respecto, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, precisó que “además de la nueva estructura, se realizó una adecuación del cauce del Arroyo El Tigre, eliminando un canal aliviador y unificando el escurrimiento para mejorar su funcionamiento hidráulico”.
Obras hídricas en el casco urbano
En paralelo, la Provincia avanza junto a la Municipalidad de Vera en la finalización de desagües pluviales sobre calle Belgrano. Esta obra comprende la construcción de 42 cámaras y es la principal vía de drenaje del casco urbano de la localidad.
Asimismo, tras los eventos de inundación registrados en mayo de 2025, se ejecutan obras de protección del casco urbano que incluyen la limpieza y readecuación de canales y cunetas sobre rutas provinciales, junto con la construcción de alcantarillas tipo túnel linner para mejorar el drenaje.
Actualmente, restan la ejecución de dos alcantarillas de cruce sobre la Ruta Provincial Nº 3 y una alcantarilla de acceso sobre la Ruta Provincial Nº 36.