Última etapa de obras

Avanza la construcción de 4 puentes para conectar Moussy y La Sarita

“Lo que falta es parte del revestimiento de taludes con geoceldas y el ripio sobre la calzada. Una vez que baje el arroyo El Rey, que tuvo una crecida importante en las últimas semanas, los trabajos van a continuar con normalidad y la obra se cierra”, precisó Seghezzo.