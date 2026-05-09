Con el objetivo de mejorar la conectividad vial en el departamento General Obligado y reemplazar estructuras de madera construidas por La Forestal, la Provincia continúa con las tareas para la construcción de un nuevo puente y tres aliviadores sobre la Ruta 98s, en el tramo entre Moussy y La Sarita.
Avanza la construcción de 4 puentes para conectar Moussy y La Sarita
“Lo que falta es parte del revestimiento de taludes con geoceldas y el ripio sobre la calzada. Una vez que baje el arroyo El Rey, que tuvo una crecida importante en las últimas semanas, los trabajos van a continuar con normalidad y la obra se cierra”, precisó Seghezzo.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que “este corredor del norte santafesino viene siendo transformado estructura por estructura. Reemplazamos madera por hormigón, caminos de tierra por pavimento, y conectamos localidades que estuvieron históricamente aisladas”.
Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, contó que “actualmente los trabajos en curso se concentran en el revestimiento de taludes y en la colocación del ripio sobre la calzada que vincula los nuevos puentes con la traza existente”.
“Lo que falta es parte del revestimiento de taludes con geoceldas y el ripio sobre la calzada. Una vez que baje el arroyo El Rey, que tuvo una crecida importante en las últimas semanas, los trabajos van a continuar con normalidad y la obra se cierra”, precisó Seghezzo.
Esta importante obra vial que desarrolla el Gobierno Provincial en el departamento General Obligado está a cargo de la contratista Rinaudo Cía. Constructora S.R.L y cuenta con una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos.
Otra obra estratégica
Desde la DPV explicaron que los nuevos puentes de hormigón se construyeron de forma paralela a las viejas estructuras de quebracho (que posteriormente serán demolidos) y aguas arriba de ellas, con una separación de 15 metros entre ejes.
La superestructura de cada tramo está compuesta por cuatro vigas longitudinales de hormigón pretensado H-40 con una luz de 20 metros entre pilas, losa de tablero de 15 centímetros de espesor y nueve viguetas transversales de 2,30 metros.
La infraestructura se resuelve con pilas de dintel sobre dos pilotes-columna de 90 centímetros de diámetro, con hormigón H-30.
Además, la obra incluye la construcción de nuevos accesos que acompañan el corrimiento del eje vial hacia el norte en dos sectores del tramo, elevados a una cota de rasante superior a la existente para mejorar las condiciones de transitabilidad en épocas de crecida.
Sobre esos accesos se ejecutará un estabilizado granular de 7,30 metros de ancho y 15 centímetros de espesor como superficie de rodamiento.
La intervención se enmarca en el plan sostenido de reemplazo de puentes de madera centenarios en el norte provincial, que en este corredor ya incluyó la inauguración del puente sobre el Paraná Miní (de más de 300 metros, inaugurado en diciembre de 2024), está cerca de finalizar la construcción del puente Pindó, y avanza hacia las estructuras de hormigón sobre los arroyos Quencho y Careé.