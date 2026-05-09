La localidad de Franck dio un importante paso en materia de movilidad urbana y seguridad vial con la puesta en marcha del Proyecto Caminos Escolares Seguros, una propuesta impulsada de manera conjunta entre la comuna local, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe y el Ministerio de Educación de Santa Fe.
Franck: se comenzó a implementar el programa Caminos Escolares Seguros
El programa busca promover trayectos más seguros, accesibles y sustentables para estudiantes, en el marco del Plan de Movilidad Urbana Sustentable que la localidad impulsa desde 2025.
La iniciativa tiene como principal objetivo analizar y mejorar los recorridos cotidianos que realizan niñas, niños y jóvenes hacia las instituciones educativas, promoviendo entornos más seguros, accesibles y sostenibles para toda la comunidad.
El lanzamiento formal del programa se desarrolló en la Sala de Conferencias local, donde el presidente comunal Damián Franzen y la vicepresidenta comunal Luciana Ferreyra recibieron a representantes provinciales para comenzar a delinear las primeras acciones del proyecto.
Un trabajo conjunto entre educación, ambiente y comunidad
Como primera actividad dentro del programa, se realizó un encuentro con directivos de instituciones educativas de distintos niveles, en el que se presentó la propuesta y se abordaron conceptos vinculados a la movilidad sustentable y la planificación urbana.
Durante la jornada también se explicaron las distintas etapas que tendrá el proyecto y se abrió un espacio de intercambio y reflexión sobre la necesidad de transformar los entornos escolares en lugares más seguros y amigables para estudiantes, docentes y familias.
Desde la organización destacaron que el programa apunta no solo a mejorar cuestiones de tránsito y seguridad vial, sino también a fomentar hábitos de movilidad más sostenibles, incentivando recorridos peatonales y el uso responsable del espacio público.
Un proceso participativo
Las autoridades remarcaron que esta propuesta tendrá una fuerte participación comunitaria. En las próximas etapas se prevé la intervención de escuelas, familias y vecinos, quienes podrán aportar sus experiencias y observaciones para construir un diagnóstico integral sobre la movilidad escolar en la localidad.
La intención es detectar problemáticas concretas vinculadas a circulación, accesibilidad, señalización y seguridad, para luego avanzar en soluciones que permitan mejorar la calidad de vida y reducir riesgos en los trayectos diarios.
El enfoque participativo es considerado uno de los pilares del proyecto, ya que permitirá incorporar distintas miradas y necesidades en el diseño de futuras acciones e intervenciones urbanas.
La implementación de Caminos Escolares Seguros forma parte del Plan de Movilidad Urbana Sustentable que la Comuna de Franck viene desarrollando desde el año 2025, con el objetivo de avanzar hacia una localidad más ordenada, accesible y ambientalmente responsable.
Desde la gestión comunal señalaron que el desafío es construir políticas públicas que integren seguridad vial, educación ambiental y planificación urbana, promoviendo una convivencia más segura y saludable.