Con el lema “Un abrazo salva vidas”, la localidad de Pilar llevó adelante una importante jornada de educación y concientización vial junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, orientada a promover el uso responsable del Sistema de Retención Infantil en vehículos particulares.
La APSV visitó Pilar para promover el uso correcto del Sistema de Retención Infantil
La localidad de Pilar fue escenario de una jornada de concientización y educación vial organizada junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), donde se promovió el uso correcto del Sistema de Retención Infantil. La actividad incluyó una disertación, prácticas con un dispositivo pedagógico móvil y la participación de instituciones educativas locales en el marco de una ordenanza comunal destinada a fortalecer la seguridad vial.
La actividad reunió a familias, docentes, autoridades y vecinos en una propuesta que combinó capacitación teórica y experiencias prácticas, con el objetivo de reforzar la importancia de utilizar correctamente las denominadas “sillitas para niños”, fundamentales para reducir riesgos y prevenir lesiones en caso de siniestros viales.
Durante la jornada se desarrolló una disertación sobre seguridad vial y convivencia, en la que especialistas explicaron las normas vigentes, las recomendaciones de uso y la relevancia de adaptar los sistemas de retención según la edad, peso y altura de los menores.
Aprendizaje práctico en Plaza Libertad
Uno de los puntos centrales de la actividad fue la instalación del dispositivo pedagógico móvil de la APSV en inmediaciones de Plaza Libertad, donde los asistentes pudieron observar y practicar de manera directa cómo debe colocarse correctamente un Sistema de Retención Infantil.
A través de demostraciones concretas y simulaciones, los especialistas mostraron errores frecuentes en la instalación de las sillitas y brindaron recomendaciones para garantizar una mayor protección de los niños durante los traslados.
La iniciativa permitió que padres y madres pudieran despejar dudas y adquirir herramientas prácticas para aplicar en la vida cotidiana, reforzando el concepto de que la prevención y el uso adecuado de estos dispositivos pueden salvar vidas.
Participación de instituciones educativas
La jornada contó además con la participación activa del Jardín N° 70 “Máximo Manetti” y del Jardín Santa Marta, instituciones que forman parte de esta iniciativa mediante un convenio firmado con la Comuna de Pilar.
La propuesta se enmarca dentro de la Ordenanza N° 1197/2026, una normativa local que establece que el total de lo recaudado por actas de infracción vinculadas al incumplimiento del uso obligatorio del Sistema de Retención Infantil sea destinado a instituciones educativas.
Desde la comuna destacaron el valor de esta política pública, que no solo busca fortalecer la seguridad vial y generar conciencia social, sino también reinvertir esos recursos en educación y prevención.
Compromiso con la seguridad vial
Las autoridades agradecieron la presencia y el compromiso de todos los participantes, remarcando la importancia de continuar promoviendo acciones de concientización desde edades tempranas.
En ese sentido, señalaron que la educación vial constituye una herramienta fundamental para construir una convivencia más segura y responsable en la vía pública, especialmente cuando se trata del cuidado de niños y niñas.
La actividad desarrollada en Pilar reafirma así el trabajo articulado entre organismos provinciales, instituciones educativas y gobiernos locales para fomentar hábitos responsables y fortalecer la prevención como eje central de la seguridad vial.