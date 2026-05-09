"Un abrazo salva vidas"

La APSV visitó Pilar para promover el uso correcto del Sistema de Retención Infantil

La localidad de Pilar fue escenario de una jornada de concientización y educación vial organizada junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), donde se promovió el uso correcto del Sistema de Retención Infantil. La actividad incluyó una disertación, prácticas con un dispositivo pedagógico móvil y la participación de instituciones educativas locales en el marco de una ordenanza comunal destinada a fortalecer la seguridad vial.