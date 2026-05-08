Puentes de música y amistad

La Big Band de Alex Rüedi cautivó a San Jerónimo Norte

​La música tiene la capacidad única de acortar distancias, y la reciente visita de la Big Band de Alex Rüedi a la Argentina fue la prueba fehaciente de ello. El grupo, proveniente de Suiza, no solo trajo consigo un repertorio impecable, sino también una calidez humana que transformó una simple gira artística en una experiencia de convivencia profunda.