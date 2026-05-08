La reciente visita de la Big Band de Alex Rüedi a San Jerónimo Norte dejó mucho más que una destacada propuesta musical. El paso de los artistas suizos por la localidad santafesina se transformó en una experiencia humana y cultural que generó vínculos profundos entre las familias anfitrionas y los músicos europeos.
La Big Band de Alex Rüedi cautivó a San Jerónimo Norte
La música tiene la capacidad única de acortar distancias, y la reciente visita de la Big Band de Alex Rüedi a la Argentina fue la prueba fehaciente de ello. El grupo, proveniente de Suiza, no solo trajo consigo un repertorio impecable, sino también una calidez humana que transformó una simple gira artística en una experiencia de convivencia profunda.
La música volvió a demostrar su capacidad única para derribar fronteras, acortar distancias y conectar personas de diferentes idiomas, costumbres y realidades.
Durante su estadía en la Argentina, los integrantes de la banda no solo compartieron escenarios y repertorios, sino también la vida cotidiana de familias locales que abrieron las puertas de sus hogares para recibirlos.
Huella imborrable
Uno de los casos más significativos fue el de la familia Bürcher, que hospedó a los músicos Kevin Carlen y Louis Blazer. La convivencia diaria, las charlas, las comidas compartidas y los momentos simples de la rutina permitieron construir una relación basada en el afecto y el intercambio cultural.
A pesar de las diferencias idiomáticas, la comunicación fluyó de manera natural. La música, las experiencias compartidas y la calidez humana fueron suficientes para generar una conexión que continúa vigente aún después del regreso de los artistas a Europa.
Actualmente, la familia Bürcher mantiene un contacto permanente con Kevin Carlen y Louis Blazer, intercambiando mensajes, fotografías y experiencias cotidianas. Un vínculo que, según destacan, hoy atraviesa el océano y demuestra que el arte puede convertirse en una poderosa herramienta de integración y amistad.
Visita emotiva
Otra de las historias que dejó esta visita fue la vivida por la familia Salzmann Manni. Durante el mes de febrero, Diego Salzmann y su familia alojaron en su casa a Joel Schmidt, director de la banda, junto a su esposa Jaqueline y su hija Jael.
La experiencia tuvo además un componente muy especial y emotivo. Joel Schmidt es hijo de Otto Schmidt, quien fuera jefe de Diego Salzmann en la empresa suiza Lonza, donde el santafesino realizó una beca laboral en 1996. Décadas después, la historia pareció cerrar un círculo inesperado: la hospitalidad que Diego recibió en Suiza pudo ser retribuida en suelo argentino.
“Compartimos desayunos, almuerzos, cenas y el idioma no fue una barrera para poder comunicarnos y forjar un gran lazo entre ambas familias”, expresó Diego Salzmann al recordar aquellos días de convivencia.
El vínculo generado fue tan fuerte que ambas familias continúan en contacto y ya sueñan con un futuro reencuentro. “Estamos felices y agradecidos de haber vivido una experiencia tan linda”, señalaron.
La visita de la Big Band de Alex Rüedi dejó así una huella imborrable en San Jerónimo Norte.
Más allá de los conciertos y las presentaciones, quedó el recuerdo de una experiencia que fortaleció lazos culturales, recuperó historias compartidas y confirmó que la música puede convertirse en un lenguaje universal capaz de unir pueblos y generaciones.