San Jerónimo Norte

El tenis celebra 20 años en el Club Atlético Libertad y proyecta un salto histórico en infraestructura

La disciplina cumple dos décadas con un crecimiento sostenido, más de 100 alumnos y un ambicioso proyecto de ampliación que busca consolidar la actividad. Nolberto Ciafardinni, presidente de la subcomisión, dio detalles a El Litoral sobre la disciplina que se posiciona como una de las propuestas deportivas con mayor proyección en la región.