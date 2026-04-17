El tenis inglés en el Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte atraviesa un año especial al celebrar sus primeros 20 años de desarrollo sostenido, una historia marcada por el esfuerzo de dirigentes y el compromiso de toda una comunidad deportiva.
El tenis celebra 20 años en el Club Atlético Libertad y proyecta un salto histórico en infraestructura
La disciplina cumple dos décadas con un crecimiento sostenido, más de 100 alumnos y un ambicioso proyecto de ampliación que busca consolidar la actividad. Nolberto Ciafardinni, presidente de la subcomisión, dio detalles a El Litoral sobre la disciplina que se posiciona como una de las propuestas deportivas con mayor proyección en la región.
Si bien la disciplina tuvo antecedentes en la institución, la etapa actual comenzó en marzo de 2006 con la construcción de las canchas actuales. “En el club, antes de estos 20 años, había una cancha donde hoy está la pileta. Después se hizo la parte de natación y nos quedamos sin tenis”, recordó Nolberto Ciafardinni, actual presidente de la subcomisión.
El punto de partida fue un proyecto impulsado por un grupo de trabajo que apostó a incorporar una actividad que no tenía desarrollo local. “En marzo de 2006 se trabajó en un proyecto con una subcomisión para llevar a cabo las dos canchas que hoy tenemos. La idea era empezar con una actividad que no tenía el pueblo”, explicó.
A lo largo de estas dos décadas, distintas subcomisiones sostuvieron el crecimiento. “No fue una sola subcomisión, fueron varias las que trabajaron. Siempre todos a la par para lograr los resultados que hoy se ven”, destacó.
El reciente torneo aniversario permitió también mirar hacia atrás. “Hicimos un reconocimiento a la primera subcomisión por el trabajo que hicieron en ese momento, que hoy es fundamental para nosotros”, señaló.
Un crecimiento que impulsa nuevas obras
El presente del tenis en Libertad refleja una realidad de expansión. Las canchas actuales se encuentran con una ocupación constante, lo que evidencia el aumento en la cantidad de jugadores.
“Hoy estamos abarrotados, tenemos las canchas ocupadas casi todo el tiempo”, afirmó Ciafardinni. Frente a este escenario, ya se proyecta una ampliación clave: “La idea es construir dos canchas más. El proyecto ya está presentado en la comisión central”.
La iniciativa contempla además una proyección a futuro. “Queremos hacerlas en continuidad a las actuales, en un espacio donde hoy hay una cancha de fútbol, aunque todavía no está confirmado porque también se usa para otras actividades”, explicó.
El crecimiento del tenis no es un fenómeno aislado. “Hay un resurgimiento de la actividad en la zona. Lo vemos en todos los clubes donde vamos a jugar, en San Carlos, Esperanza, Rafaela. Está pasando en toda la región”, sostuvo.
En ese contexto, el club busca fortalecer vínculos deportivos y sociales. “Además de lo competitivo, hay una parte recreativa muy fuerte. El asado, compartir charlas y anécdotas, eso suma muchísimo y atrae a mucha gente”, valoró.
La ampliación también abriría nuevas oportunidades. “Hoy estamos afiliados a la Liga del Litoral, pero para organizar torneos oficiales necesitamos al menos tres canchas. Con cuatro, incluso podríamos pensar en torneos de nivel profesional”, adelantó.
Formación, competencia y proyección
El crecimiento del tenis en Libertad tiene como base el trabajo formativo. Actualmente, la disciplina cuenta con tres profesores (Guillermo Kliphan, Santiago Ovino y Nicolas Cavallero) y clases durante toda la semana.
“Hoy tenemos 102 alumnos. Es un número importante, hacía más de 15 años que no llegábamos a esa cantidad”, remarcó Ciafardinni, quien además proyecta un crecimiento aún mayor: “Apuntamos a superar los 150, que sería muy importante para el club y la zona”.
Uno de los hitos recientes es la incorporación de un profesor formado en la propia institución. “Por primera vez tenemos un profe que salió de la escuelita del club. Eso para nosotros es muy importante”, destacó.
En el plano competitivo, el club participa activamente en torneos regionales y promueve la inserción de jóvenes. “Es una actividad costosa. Hay que viajar, invertir tiempo y dinero, pero estamos trabajando para que los chicos puedan competir”, explicó.
A nivel interno, la organización de torneos también es clave. “Hace dos o tres años que venimos organizando torneos. Tenemos un sistema de ranking y un máster final con los mejores del año”, detalló.
La proyección incluye desafíos importantes en infraestructura. En ese sentido, el acompañamiento institucional resulta fundamental.
“Contamos con el apoyo del club, la Mutual del Club Libertad y la municipalidad de San Jerónimo Norte, que por ejemplo, recientemente incorporamos nuevas luces en las canchas, lo que mejoró mucho la calidad”, señaló.
A 20 años de su nacimiento, el tenis en Libertad combina historia, presente y futuro. “Lo más importante es que la escuelita siga creciendo, porque de ahí van a salir los jugadores y también quienes continúen el trabajo en la subcomisión”, concluyó Ciafardinni, dejando en claro que el verdadero motor del proyecto sigue siendo la comunidad.
Lo que viene
Este viernes comienza un nuevo torneo en las canchas de Libertad.
"Se van a estar jugando tres partidos de las cuatro categorías que van a estar disputando el torneo. Tenemos dos categorías de caballeros y dos categorías de damas. La mayor cantidad de partidos se van a desarrollar el día sábado, arrancando a las 8 de la mañana, hasta las 22 o 23 horas. Habrá competencia en las dos canchas todo el tiempo. Invitamos a los vecinos de San Jerónimo Norte y la zona a presenciar un gran fin de semana de tenis".