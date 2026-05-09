La llegada de la red de agua potable a San Jerónimo del Sauce comienza a convertirse en una realidad concreta. A casi un año del anuncio, la obra atraviesa su etapa final y ya se coordinan los últimos detalles técnicos para que el servicio pueda ponerse en funcionamiento en los próximos meses.
La red de agua potable entra en su etapa final en San Jerónimo del Sauce
Tras una reunión entre autoridades provinciales, representantes comunales y la empresa constructora, se confirmó que el servicio podría comenzar a funcionar en aproximadamente dos meses, marcando un antes y un después para la comunidad.
Durante la mañana de ayer se desarrolló una reunión clave entre funcionarios provinciales, autoridades locales y representantes de la empresa encargada de ejecutar la obra. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la coordinación de los trabajos finales y definir aspectos vinculados a la operatividad de la red.
Según se informó oficialmente, la estimación actual indica que en aproximadamente dos meses la red ya podría estar habilitada, permitiendo que las familias de la localidad accedan finalmente a un servicio esencial largamente esperado.
Una obra histórica para la localidad
El acceso al agua potable representa uno de los avances más importantes para la calidad de vida de los vecinos de San Jerónimo del Sauce. Durante años, la comunidad aguardó una solución definitiva que garantice un suministro seguro y permanente, y hoy el proyecto se encuentra en la recta final.
Desde la comuna destacaron que se trabaja intensamente en los últimos retoques de infraestructura y en toda la información técnica necesaria para facilitar las futuras conexiones domiciliarias. El objetivo es que cada familia pueda incorporarse al sistema de manera ordenada y eficiente una vez que la red entre en funcionamiento.
Además del impacto sanitario, la obra también implica un fuerte progreso en términos de desarrollo urbano y crecimiento comunitario, ya que permitirá mejorar servicios básicos y acompañar futuras inversiones en la localidad.
Coordinación entre Provincia y comuna
Las autoridades remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la administración local para avanzar con un proyecto considerado prioritario para la comunidad.
En ese marco, también se prevé brindar información específica a los habitantes sobre los procedimientos de conexión y las condiciones necesarias para incorporarse al servicio una vez habilitado.
Desde la gestión comunal remarcaron que se continuará trabajando para concretar esta transformación y avanzar con nuevas obras que mejoren la infraestructura local.
“Seguimos transformando San Jerónimo del Sauce con obras”, expresaron desde la comuna al comunicar los avances del proyecto, reflejando la expectativa que existe en torno a una de las iniciativas más importantes para el futuro de la localidad.