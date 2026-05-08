Identidad, historia y futuro

Las Colonias busca su bandera: Pirola lanzó un concurso para crear el símbolo del departamento

En un acto realizado en la sede del CICAE, el senador provincial encabezó la presentación oficial del concurso que permitirá crear la bandera del departamento Las Colonias. La iniciativa busca construir un símbolo de identidad colectiva que represente la historia, la cultura, el trabajo y el espíritu solidario de las 37 comunidades que integran el territorio.