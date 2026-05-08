Con un fuerte mensaje centrado en la identidad regional y el valor de la construcción colectiva, el senador Rubén Pirola presentó oficialmente el concurso que dará origen a la futura bandera del departamento Las Colonias.
Las Colonias busca su bandera: Pirola lanzó un concurso para crear el símbolo del departamento
En un acto realizado en la sede del CICAE, el senador provincial encabezó la presentación oficial del concurso que permitirá crear la bandera del departamento Las Colonias. La iniciativa busca construir un símbolo de identidad colectiva que represente la historia, la cultura, el trabajo y el espíritu solidario de las 37 comunidades que integran el territorio.
La actividad se desarrolló en la sede del CICAE, en la ciudad de Esperanza, y contó con la presencia de intendentes, presidentes comunales, representantes culturales, colectividades, instituciones intermedias y miembros del jurado que tendrá la responsabilidad de evaluar los proyectos participantes.
Durante su discurso, Pirola definió la iniciativa como “una instancia que mira nuestro pasado, disfruta nuestro presente y proyecta nuestro futuro”, resaltando la diversidad y riqueza cultural de cada una de las localidades que integran el departamento.
“Son 37 comunidades que ninguna es igual a la otra. Cada una tiene su idiosincrasia, su gente, sus raíces y su historia, y eso las hace especiales”, expresó el legislador, quien remarcó además que el principal valor de Las Colonias es “su gente, su cultura y su capacidad de trabajar colectivamente”.
En ese sentido, sostuvo que el departamento posee características “difíciles de repetir o igualar” dentro de la provincia, destacando el arraigo cultural, el espíritu de trabajo y la fortaleza institucional que existe en cada comunidad.
El valor de la solidaridad y la construcción colectiva
A lo largo de su exposición, Pirola insistió en la necesidad de fortalecer los proyectos colectivos en tiempos donde “el individualismo parece querer imponerse como solución”.
“No existen localidades o ciudades que puedan crecer si no es con trabajo colectivo”, afirmó, al tiempo que destacó el rol de las instituciones y de las personas que diariamente realizan acciones solidarias en cada localidad.
El senador consideró que la futura bandera deberá transformarse en un símbolo capaz de sintetizar esos valores y representar el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.
“Queremos transmitir algo que sentimos profundamente: que nuestras comunidades se construyen con el esfuerzo de todos. Cuando creemos unos en otros y nos sostenemos mutuamente, los proyectos salen adelante”, señaló.
La convocatoria tendrá un carácter abierto y participativo. Podrán intervenir vecinos de todo el departamento, instituciones educativas, colectividades, entidades intermedias e incluso personas de otras regiones interesadas en formar parte de la propuesta.
El objetivo, es que la bandera pueda estar presente en escuelas, centros de salud, instituciones culturales y espacios públicos como un símbolo integrador del departamento.
Un jurado de prestigio y un proceso participativo
Durante la presentación también se puso en valor el trabajo del jurado encargado de analizar y seleccionar el diseño ganador. Pirola agradeció especialmente a sus integrantes, destacando la trayectoria y experiencia de quienes participarán del proceso.
El mismo está integrado por: Nieves Ebeling de la localidad de Progreso, Ines Barlasina de la ciudad de Esperanza, Raul Kroling de la localidad de Humboldt, Betania Zenclussen de la ciudad de San Jerónimo Norte y Luis Dona, de la ciudad de San Carlos Centro.
“Confiamos plenamente en ellos y sabemos que harán un excelente trabajo”, expresó.
Uno de los encargados de brindar detalles técnicos de la iniciativa fue Jorge, especialista en creación de símbolos y banderas, quien calificó al proyecto como “uno de los emprendimientos más importantes en la historia del departamento”.
El referente destacó que la propuesta no solo apunta a diseñar un emblema visual, sino también a promover investigaciones históricas, culturales, productivas y administrativas vinculadas a la identidad regional. “Se trata de crear un símbolo integrador que represente a las 37 localidades de este amplio mapa de Las Colonias”, explicó.
Finalmente, Pirola convocó a toda la comunidad a involucrarse activamente en el concurso y convertirse en difusores de la iniciativa en cada localidad.
“Ojalá esta bandera nos incluya a todos. Seguramente será la más linda de los departamentos de la provincia porque confío en nuestra gente y en la capacidad colectiva que tiene Las Colonias”, concluyó el senador ante un auditorio que acompañó con entusiasmo el lanzamiento de una propuesta que busca dejar un legado de identidad y pertenencia para las futuras generaciones.