Replanteo del proyecto

Plaza Colón: cómo quedará la histórica fuente tras la decisión de preservarla

Las obras siguen en marcha en el paseo del Palomar, al igual que en el resto de la plaza. El Municipio decidió preservar su diseño original recuperando su valor patrimonial. Pondrán en valor el mapa en relieve de Santa Fe, en el fondo de la fuente. Cómo será el nuevo punto focal de alto impacto visual y estético.