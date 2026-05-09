En el sur santafesino

San Lorenzo vivió una exitosa Noche de los Museos con historia, teatro y visitas guiadas

La ciudad celebró este viernes una nueva edición de la Noche de los Museos, una propuesta cultural que permitió a vecinos y visitantes recorrer gratuitamente distintos espacios históricos del Complejo Museológico local. La jornada incluyó visitas guiadas, intervenciones teatrales y la posibilidad de apreciar valiosos objetos vinculados a la historia sanmartiniana y al origen de la ciudad.