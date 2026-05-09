Durante la noche del viernes, la ciudad de San Lorenzo llevó adelante una nueva edición de la Noche de los Museos, una iniciativa que abrió de manera gratuita las puertas de los distintos establecimientos que integran el Complejo Museológico local.
San Lorenzo vivió una exitosa Noche de los Museos con historia, teatro y visitas guiadas
La ciudad celebró este viernes una nueva edición de la Noche de los Museos, una propuesta cultural que permitió a vecinos y visitantes recorrer gratuitamente distintos espacios históricos del Complejo Museológico local. La jornada incluyó visitas guiadas, intervenciones teatrales y la posibilidad de apreciar valiosos objetos vinculados a la historia sanmartiniana y al origen de la ciudad.
Entre las 20 y las 22 horas, vecinos y visitantes pudieron recorrer los diferentes espacios históricos y culturales de la ciudad, participando además de visitas guiadas y actividades especiales organizadas para la ocasión.
Uno de los momentos destacados de la jornada fue la intervención teatral realizada por la compañía encabezada por el actor Mariano Rey, que presentó una propuesta centrada en los frailes de San Lorenzo y en el proceso de formación del antiguo poblado histórico.
La representación permitió combinar arte, historia y patrimonio, ofreciendo una experiencia distinta para quienes participaron de la actividad cultural.
“Universo San Martín”, una de las grandes atracciones
Dentro del circuito museológico, uno de los principales atractivos volvió a ser la muestra “Universo San Martín”, emplazada en el Convento San Carlos.
La exposición reúne importantes reliquias vinculadas al General José de San Martín y al histórico Combate de San Lorenzo, convirtiéndose en una de las incorporaciones más relevantes del patrimonio museológico de la ciudad.
La muestra, inaugurada el pasado 20 de junio en el marco del Día de la Bandera, se encuentra organizada en diferentes estaciones temáticas.
Entre ellas se destacan la Isla Roja, dedicada al material bélico del Combate de San Lorenzo; la Isla Azul, con vestimentas y utensilios litúrgicos utilizados durante el tedeum posterior a la batalla; y la Isla Rosa, que exhibe objetos personales del Libertador.
También forman parte del recorrido la Isla Verde, donde se expone una carta original de San Martín trasladada desde el Convento San Francisco de Santa Fe, y la Isla Gris, que contiene un fragmento del histórico pino asociado al paso del prócer por la ciudad.
Experiencias inmersivas y patrimonio histórico
El recorrido ofreció además propuestas tecnológicas e interactivas para el público. Entre ellas sobresalieron las estaciones Oculus Reef de realidad virtual, que permitieron recrear de manera inmersiva el contexto y el desarrollo del Combate de San Lorenzo.
Asimismo, los visitantes pudieron apreciar una réplica del sable corvo de San Martín y conocer la tradicional celda del Capitán Bermúdez, uno de los espacios más emblemáticos del convento histórico.
La iniciativa buscó acercar el patrimonio histórico a toda la comunidad mediante una experiencia educativa y cultural accesible para personas de todas las edades.
Un recorrido por la historia regional
Además del Museo Conventual San Carlos y la muestra “Universo San Martín”, la propuesta incluyó visitas al Museo Sanmartiniano de dioramas, al Museo de Árboles Históricos y al Museo de Historia Regional.
Cada uno de estos espacios ofreció distintas perspectivas sobre la historia local y nacional, permitiendo a los asistentes profundizar en aspectos vinculados al pasado de la región y al legado sanmartiniano.
La Noche de los Museos volvió así a consolidarse como una de las actividades culturales más convocantes de San Lorenzo, promoviendo el acceso gratuito a la cultura y fortaleciendo el valor del patrimonio histórico de la ciudad.