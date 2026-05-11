Este domingo, en el último tramo de las actividades con motivo de la reinauguración de la plaza San Martín, el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, brindó una conferencia de prensa a medios locales, regionales y provinciales presentes en el lugar.
Maximiliano Pullaro: “Seguiremos con las obras en Santa Fe, pese a la crisis”
El gobernador destacó la remodelación de la plaza San Martín, defendió la inversión pública y aseguró que la Provincia terminará todas las obras en marcha antes de lanzar nuevos proyectos. Además, la cuestión electoral y el caso Adorni.
Allí defendió la inversión realizada en el histórico espacio público y aseguró que, pese al complejo escenario económico nacional, la Provincia continuará ejecutando obras en todo el territorio santafesino.
En primer lugar, Pullaro justificó la intervención realizada en la plaza céntrica de Venado Tuerto al señalar que “la plaza San Martín es la sede donde cada año se lleva a cabo el homenaje central al General San Martín”, y remarcó además que los venadenses “se merecían una plaza remodelada, con juegos renovados, con un lindo césped, con nuevos bancos, para que todos lo puedan disfrutar”.
El mandatario provincial destacó también la importancia regional del espacio: “Es un punto de paso no solo de los venadenses, sino de toda la región. Así que estamos muy contentos”.
En ese contexto, sostuvo que el Gobierno santafesino viene cumpliendo con los compromisos asumidos en campaña. “Estamos invirtiendo mucho en diversas obras. Lo prometimos en campaña y estamos cumpliendo con la palabra empeñada”, expresó.
A su vez, remarcó que el departamento General López fue una de las zonas priorizadas durante la actual gestión provincial. “Esta es una región que hemos priorizado mucho, fundamentalmente porque lo necesitaba y porque había quedado postergada durante mucho tiempo”, afirmó.
Infraestructura vial, energética y obras públicas
Durante la conferencia, Pullaro enumeró diferentes trabajos que la Provincia viene desarrollando en el sur santafesino y en otras regiones.
“Las obras están llegando: infraestructura vial, infraestructura energética, obras de cloacas y también trabajos de embellecimiento y arquitectura en edificios provinciales. Estamos muy contentos trabajando al lado del intendente y vamos a seguir haciéndolo de la misma manera”, señaló.
Consultado por El Litoral acerca del impacto de la crisis económica nacional y la eventual necesidad de recalcular objetivos de gestión, el gobernador aseguró que Santa Fe mantiene una situación financiera equilibrada.
“Nosotros tenemos las cuentas muy equilibradas de la provincia. Hicimos una reducción del gasto político muy grande cuando comenzó nuestra gestión y una reducción del costo de la obra pública en un 40%”, explicó.
En esa línea, destacó el trabajo realizado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, en los procesos licitatorios. Según indicó, actualmente existe una mayor competencia entre empresas, lo que permite reducir costos y ampliar la cantidad de proyectos ejecutados.
“Hace tres años competían dos o tres empresas por obra. Ahora cada obra que la Provincia licita tiene entre 10 y 20 empresas compitiendo. Eso hace que bajen muchísimo los costos y nos permite hacer más obra pública”, remarcó.
“Todas las obras en marcha se van a terminar”
Si bien reconoció que existe una fuerte caída de la recaudación y de la coparticipación en el marco del achicamiento económico nacional, Pullaro aseguró que la Provincia mantendrá el ritmo de inversión.
“Todas las obras que tenemos en marcha las vamos a terminar en tiempo y forma”, sostuvo.
Al mismo tiempo, adelantó que el Gobierno provincial ya trabaja en una segunda etapa de gestión enfocada en nuevos proyectos de infraestructura.
“Vamos a reprogramar la segunda etapa del gobierno, que va a ser desde octubre de 2026 y durante todo 2027, con un plan de obras nuevas para la provincia de Santa Fe”, anticipó.
El mandatario explicó que actualmente la prioridad es concluir el programa de infraestructura vigente antes de avanzar con nuevos emprendimientos.
“Estamos muy entusiasmados con terminar el programa de obras más ambicioso que tuvo la provincia en los últimos 30 años. Estamos muy avanzados, pero todavía a mitad del río. Si nos metemos en proyectos nuevos ahora, tal vez demoremos los que tenemos que terminar”, planteó.
Según detalló, octubre marcará el punto máximo de inversión pública provincial y desde entonces comenzarán a impulsarse nuevas iniciativas para todas las regiones santafesinas.
Entre los temas en análisis mencionó los accesos a puertos, diversas obras viales y la transformación de edificios públicos vinculados a justicia, seguridad y educación.
Circunvalación y rutas nacionales
Pullaro también puso como ejemplo de la inversión provincial a la futura Circunvalación de Venado Tuerto y a la ruta 96.
“Aquí ustedes tienen una de las obras más caras que hay en la provincia de Santa Fe, que es la Circunvalación de Venado Tuerto, además de la ruta 96. Hacía más de 30 años que Santa Fe no hacía una ruta nueva y estamos avanzando muchísimo. Esperamos poder terminarla el año próximo”, indicó.
En relación al estado de las rutas nacionales 8 y 33, entre otras arterias que atraviesan la provincia, el gobernador volvió a reclamar inversión por parte de la Casa Rosada.
“El Gobierno nacional no está invirtiendo en la reparación de rutas. Ya dejamos de soñar con que deberían ser autovías o autopistas, pero todos los días el ministro Enrico pide que reparen las rutas nacionales”, sostuvo.
Además, recordó que la Provincia solicitó hacerse cargo de esos corredores, aunque hasta el momento no obtuvo respuesta favorable.
“Le pedimos a la Nación que nos las traslade, y no lo hizo, pero tampoco las está arreglando. Ojalá eso pueda resolverse pronto porque es un peligro para la seguridad vial y para quienes las transitan”, advirtió.
“Habrá una alternativa republicana y productiva”
Sobre el escenario político nacional, Pullaro consideró, ante la consulta de El Litoral que el kirchnerismo ya no será una opción competitiva de cara al futuro electoral argentino.
“Entendemos que, en 2027, el kirchnerismo no va a ser alternativa en el orden nacional. La sociedad dio vuelta la página”, afirmó.
En ese sentido, planteó la necesidad de construir un espacio político “republicano, democrático y productivo”, similar —según dijo— a los modelos de gestión de Santa Fe y Córdoba.
“Argentina necesita un modelo distinto, apostar a la producción, al sector privado, a la generación de empleo, mejorar la economía y la seguridad con mucho coraje”, expresó.
Finalmente, sobre las sospechas de irregularidades que involucran al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, Pullaro evitó emitir un juicio de culpabilidad, aunque sostuvo que debería haber dado explicaciones públicas.
“La Justicia determinará si es culpable o inocente, pero entiendo que debería haber explicado porque es un cargo muy importante. No hago un juicio de valor sobre si robó o no robó, eso lo verá la Justicia. Pero creo que hubiese sido importante que muestre su patrimonio y explique de qué manera lo hizo, porque esto daña a las instituciones democráticas”, cerró.