En Venado Tuerto

Maximiliano Pullaro: “Seguiremos con las obras en Santa Fe, pese a la crisis”

El gobernador destacó la remodelación de la plaza San Martín, defendió la inversión pública y aseguró que la Provincia terminará todas las obras en marcha antes de lanzar nuevos proyectos. Además, la cuestión electoral y el caso Adorni.