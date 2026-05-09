Multitudinario homenaje a Miguel Lifschitz en el Polo Tecnológico Rosario

Miguel Lifschitz siempre fue un transformador. Este audio es del 19 de octubre de 2018, cuando inauguró obras de urbanización en el barrio Itatí de Rosario, un sueño colectivo que tuvo desde 1982 cuando lo caminó por primera vez.



Eso era Miguel: alguien que imaginaba el futuro… pic.twitter.com/ibxcdhRY0I