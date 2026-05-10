Gran fiesta popular

Con impulso del Gobierno de Santa Fe, se inauguró la remodelación de la histórica plaza San Martín en Venado Tuerto

Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, este domingo se estrenó la remodelación emprendida en conjunto entre los gobiernos provincial y municipal. Los niños poblaron los nuevos juegos y los más grandes disfrutaron de una plaza renovada, con atractivos artísticos distribuidos en las cuatro manzanas.