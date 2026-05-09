Acuerdo Capital

En un contexto nacional sin obra pública, Provincia y Municipio progresa en la renovación de las avenidas

Con las obras de Larrea y J.J. Paso ya finalizadas, continúan los trabajos para el mejoramiento urbano y la remodelación de las avenidas 7 Jefes, Aristóbulo del Valle y Peñaloza. Estas trazas urbanas son clave para mejorar las conexiones entre barrios y la circulación de los vecinos. Las obras forman parte del Acuerdo Capital que el gobernador Pullaro programó con la gestión local.