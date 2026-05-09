A través del Acuerdo Capital firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, el Gobierno Provincial continúa con tres frentes simultáneos de trabajo. Y ya fueron terminadas dos de las obras para transformar avenidas claves de la capital santafesina.
En un contexto nacional sin obra pública, Provincia y Municipio progresa en la renovación de las avenidas
Con las obras de Larrea y J.J. Paso ya finalizadas, continúan los trabajos para el mejoramiento urbano y la remodelación de las avenidas 7 Jefes, Aristóbulo del Valle y Peñaloza. Estas trazas urbanas son clave para mejorar las conexiones entre barrios y la circulación de los vecinos. Las obras forman parte del Acuerdo Capital que el gobernador Pullaro programó con la gestión local.
Ante un escenario de fuerte desfinanciamiento de la obra pública por parte del Gobierno Nacional, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, remarcó que “el gobernador Pullaro entiende que cuando se administra con orden, eficiencia y transparencia, podemos hacer obra pública para que los impuestos vuelvan a los vecinos con transformaciones como estas de Acuerdo Capital”.
“El año pasado completamos la pavimentación de calle Larrea, entre Blas Parera y Peñaloza, y terminamos también la remodelación de J.J.Paso. Al mismo tiempo, los vecinos ya pueden ver importantes progresos en el cantero central de 7 Jefes, Aristóbulo del Valle desde Galicia hasta Gorriti, y la duplicación de calzada en Peñaloza desde Gorriti hacia el norte de la ciudad”, resumió el ministro Enrico.
De esta manera, con frentes de obra activos y avances sostenidos para ejecutar el plan de transformación de corredores urbanos estratégicos a través del Acuerdo Capital, las intervenciones en las cinco avenidas comienzan a consolidar una mejora integral en el ordenamiento de la movilidad, el espacio público y la infraestructura urbana.
Avenida 7 Jefes: los vecinos ya disfrutan de parte de la renovación
La obra en Avenida 7 Jefes alcanzó un 50 % de avance y continúa transformando el frente costero. Entre los trabajos más recientes se destacan los avances en la fuente de Pedro Zenteno, donde restan tareas de herrería e instalación de bombas, junto con la ejecución de hormigón de densidad controlada entre Juan del Campillo y Luciano Molinas.
También se avanza en la colocación de losetas, bordillos y columnas de alumbrado, acompañadas por la plantación de especies vegetales que comienzan a dar forma al nuevo paisaje urbano. En paralelo, se ejecutan tareas de demolición y reconstrucción de cordones, instalación de cañerías, sistemas de desagüe y equipamiento como camastros, consolidando un espacio público moderno y accesible.
Los vecinos de la ciudad ya pueden disfrutar del primer tramo renovado con mobiliario urbano y juegos para los más chicos comprendido entre Bv. Muttis y Luciano Molinas, sector que ya fue liberado por la empresa.
Aristóbulo del Valle: la obra entra en su etapa final
La transformación de avenida Aristóbulo del Valle avanza con un 90 % de ejecución, con múltiples frentes de trabajo enfocados en terminaciones. En las últimas semanas se avanzó en la colocación de mosaico granítico en senderos peatonales, ejecución de bicisendas en hormigón llaneado y construcción de cordones de hormigón armado.
Además, se incorporaron columnas de iluminación, señalética, rampas de accesibilidad y sendas peatonales, junto con tareas de forestación y acondicionamiento del espacio público. Estas intervenciones consolidan un corredor más ordenado, accesible y seguro en una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad.
Peñaloza: avances en calzada e infraestructura
En Avenida Peñaloza continúan los trabajos con un avance cercano al 55 %, con intervenciones tanto viales como hidráulicas y eléctricas. Se ejecutan tareas de movimiento de suelo, preparación de subrasante y colocación de hormigón de densidad controlada, además de la instalación de bloques de hormigón para césped en dársenas y sectores del cantero central.
En paralelo, se avanza en la ejecución de bocas de tormenta, corrimiento de servicios y obras de alumbrado público, incluyendo la provisión y conexión de cableado subterráneo, mejorando integralmente la infraestructura del corredor.
J.J. Paso: otra obra finalizada
La intervención principal sobre la avenida J.J. Paso se encuentra finalizada y habilitada para el uso peatonal y ciclista en las cuadras que cuentan con ciclovía.
Además, también quedó delimitado el carril exclusivo para bicicletas sobre la avenida, desde la intersección con Urquiza hasta la rotonda frente al Club Colón.
En los últimos días, la empresa a cargo de la obra, comenzó una serie de trabajos complementarios que consisten en la pavimentación del Pje. Caídos del A.R.A. General Belgrano, calle Islas Malvinas y un Pasaje S.N. en la zona detrás del predio del CARD.