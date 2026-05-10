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Los viajes de Milei al exterior y la comparativa con las provincias argentinas

El presidente argentino regresó esta semana de su cuarta visita a Estados Unidos en el año y la 16° desde el comienzo de la gestión. La cercanía a Trump y el resto de la agenda.

Javier Milei, recibe un doctorado honoris causa de manos del Presidente de la Universidad Bar-Ilan, el Prof. Arie Zaban, en reconocimiento a la larga trayectoria de colaboración con Israel. Crédito: REUTERS/Florion GogaJavier Milei, recibe un doctorado honoris causa de manos del Presidente de la Universidad Bar-Ilan, el Prof. Arie Zaban, en reconocimiento a la larga trayectoria de colaboración con Israel. Crédito: REUTERS/Florion Goga
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El presidente de la Nación, Javier Milei, concretó esta semana su cuarta visita a Estados Unidos en 2026 y la 16° desde el comienzo de la gestión en la Casa Rosada.

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El motivo de esta visita fue su disertación en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken realizada en Los Ángeles, donde sostuvo encuentros bilaterales o concretos con entes financieros, pero sí compartió espacio con diversas figuras de peso.

La presencia del presidente del BID, Ilan Goldfajn; la del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent; los ex presidentes estadounidenses George W. Bush y Bill Clinton; la titular del FMI, Kristalina Georgieva; Elon Musk; María Corina Machado; y los presidentes de Filipinas y Paraguay; le dan cierto valor al viaje extra oficial.

Argentina's President Javier Milei congratulates Chile's President Jose Antonio Kast, wearing the presidential sash, during Kast's swearing-in ceremony, at the Congress, in Valparaiso, Chile, March 11, 2026. REUTERS/Rodrigo GarridoMilei en la asunción de José Antonio Kast como presidente de Chile. Crédito: REUTERS/Rodrigo Garrido

Esta agenda cargada de eventos en suelo estadounidense se traducen en la cercana relación con la administración de Donald Trump en el plano económico, con el tinte personal de Milei en su perfil disertante que se ha potenciado en las últimas semanas. La otra pata fuerte es la “espiritual” o “religiosa”, que también tomó poder en su discurso recientemente y se apega a sus visitas a Israel.

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Los viajes al exterior

Desde el comienzo de la gestión a finales de 2023, luego de vencer a Sergio Massa en el balotaje electoral, Milei realizó 46 viajes fuera del país, con el 2024 como el año de mayor caudal con 23. En 2025 fueron 18 y este corriente año lleva seis. No se contabiliza la salida en noviembre de 2023, aún como presidente electo.

El destino preferido fue Estados Unidos con un total de 16 visitas. En carácter exclusivo de presidente su primer viaje fue en septiembre de 2024 para el discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego, en enero de 2025 asistió a la investidura presidencial de Trump.

Ese mismo año repitió, de forma rutinaria, la presencia en Nueva York para la la Asamblea General de la ONU. En marzo de 2026 completó la escueta agenda “presidencialista” con la cumbre "Shield of the Americas" en Miami.

Los viajes por las provincias

Hasta mayo de 2026, la agenda de viajes de Javier Milei mantuvo una tendencia marcada por una fuerte presencia en el exterior y visitas selectivas al interior del país, centradas mayoritariamente en provincias con peso electoral o eventos específicos del sector privado.

Dentro de los territorios más elegidos, y descartando los viajes entre Quinta de Olivos y Casa Rosada o edificaciones oficiales, Buenos Aires fue el más elegido con 15 presencias. Córdoba lo siguió con seis.

milei en tucuman jaldoMilei en Tucumán recibido por Jaldo.

Durante el último año, las visitas se han intensificado en distritos como Córdoba y Mendoza, buscando consolidar la estructura de su partido de cara a las elecciones legislativas pasadas y el armado para el futuro electoral del 2027.

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