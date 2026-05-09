Los Aportes del Tesoro Nacional volvieron al centro de la discusión política y judicial luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidiera avanzar en la demanda presentada por la provincia de La Pampa contra el gobierno de Javier Milei por la distribución de los fondos ATN.
La Corte pone la lupa sobre los ATN y abre una disputa millonaria entre Nación y provincias
El máximo tribunal activó una causa clave impulsada por La Pampa y obligó a la Casa Rosada a responder por transferencias cuestionadas por gobernadores en medio de la caída de ingresos y crecientes tensiones por el federalismo fiscal.
La decisión del máximo tribunal generó un fuerte impacto en las provincias, que observan con atención el conflicto por un esquema de recursos históricamente cuestionado por su discrecionalidad y utilización política.
El reclamo fue iniciado hace dos años por el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, quien denunció que el Gobierno nacional no giró parte de los recursos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
Ahora, la Corte dio un paso clave: confirmó su competencia en el expediente y otorgó a la Casa Rosada un plazo de 60 días hábiles para responder la demanda, cuyo eje es el reparto de unos 397.000 millones de pesos.
Una caja millonaria en disputa
Los ATN forman parte del esquema previsto en la Ley de Coparticipación Federal y se constituyen con el 1% de los impuestos coparticipables que recauda el Estado nacional.
Su objetivo original es asistir a provincias en situaciones de emergencia o desequilibrios financieros, aunque históricamente distintos gobiernos fueron acusados de utilizarlos como herramienta de negociación política.
Del total de impuestos coparticipables, el 42,34% queda en manos de la Nación, el 56,66% se distribuye automáticamente entre las provincias y el porcentaje restante integra precisamente el fondo ATN.
En este contexto, el fallo de la Corte despertó especial interés entre gobernadores debido a la caída de la recaudación y la disminución de transferencias automáticas vinculadas al IVA y Ganancias.
Según un informe de la consultora Politikon Chaco, durante el primer cuatrimestre del año el Gobierno distribuyó 121.000 millones de pesos entre apenas 13 provincias, lo que representó el 35,5% del fondo recaudado en ese período.
Entre las jurisdicciones más beneficiadas aparecieron Misiones, Mendoza y Corrientes, mientras que otras provincias peronistas quedaron fuera del reparto.
Federalismo, tensión política y reclamos
Uno de los puntos que más ruido generó entre las provincias es la ausencia de distritos como Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego en los últimos desembolsos realizados por la Nación.
Desde el gobierno pampeano sostienen que la distribución “no puede ser discrecional” y remarcan que los criterios deben respetar principios de equidad y automaticidad establecidos por la Constitución.
“Vamos a seguir defendiendo cada peso que corresponde a las y los pampeanos frente a un modelo que concentra recursos y debilita el federalismo”, expresó Ziliotto tras conocerse la decisión judicial.
La discusión adquiere además una dimensión política sensible para el gobierno de Milei, que intenta sostener el diálogo con distintos gobernadores en medio de negociaciones presupuestarias y reclamos por recursos.
En la Casa Rosada saben que el fallo que eventualmente adopte la Corte podría alterar el esquema actual de distribución y modificar la relación financiera entre Nación y provincias.
Mientras tanto, el expediente quedó bajo seguimiento de todos los mandatarios provinciales, que esperan una resolución que podría redefinir una de las cajas más sensibles del sistema federal argentino.
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