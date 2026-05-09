Pulseada por fondos federales

La Corte pone la lupa sobre los ATN y abre una disputa millonaria entre Nación y provincias

El máximo tribunal activó una causa clave impulsada por La Pampa y obligó a la Casa Rosada a responder por transferencias cuestionadas por gobernadores en medio de la caída de ingresos y crecientes tensiones por el federalismo fiscal.