La política en foco

La Magistratura pone en la agenda la ética de los jueces

Por primera vez, se impulsa un Código de comportamiento para magistrados nacionales y federales. Algunas provincias lo tienen desde hace años, como es el caso de Santa Fe. Establece pautas sobre conducta en funciones y fuera de ellas, independencia, imparcialidad, regalos, reuniones privadas con litigantes, perspectiva de género y lenguaje claro.