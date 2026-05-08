El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe remitió pliegos para ocupar vacantes en la justicia provincial y en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que deberán ser analizados y aprobados por la Asamblea Legislativa.
Deberá convalidar la Asamblea Legislativa
Acuerdos empieza a analizar pliegos para futuros jueces y fiscales adjuntos de Santa Fe
Son 15 propuestas para ocupar otras tantas vacantes en el mapa judicial santafesino. La reunión de Acuerdos fue citada para el miércoles.
Reunión previa de la Comisión de Acuerdos encabezada por Lionella Cattalini. Foto: Gentileza
Mirá tambiénUna ley organiza el funcionamiento del Colegio de Jueces en el fuero contencioso de Santa Fe
En principio, el próximo miércoles 13 de mayo se reunirá la Comisión de Acuerdos santafesina que preside la diputada socialista Lionella Cattalini quien fijará plazos y pasos para el tratamiento.
Lionella Cattalini. Foto: Fernando Nicola
En el caso de jueces, hay postulantes para las Circunscripciones Judiciales números 1, 2 y 4 y para el MPA para la 2.
Imagen ilustrativa. Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Los nombres propuestos
- Javier Francisco Aga: juez de primera instancia unipersonal de Responsabilidad Extracontractual, juzgado N° 4 de Santa Fe.
- Cristian Antonio Oblán: juez de primera instancia unipersonal de Familia, juzgado N° 2 de Santa Fe.
- Natalia Silvana Belavi: juez de primera instancia unipersonal de Familia, juzgado N° 3 de Santa Fe.
- Mariano Darío Roldán: juez de primera instancia unipersonal de Familia subrogante N° 5 de Santa Fe.
Mirá tambiénPullaro reivindicó las ideas del Brigadier para un desarrollo “equilibrado e igualitario” del país
- María Josefina Olcese: jueza de primera instancia de distrito en lo Civil y Comercial N° 2 de Esperanza.
- Ramiro Avilé Crespo: juez de primera instancia unipersonal de Responsabilidad Extracontractual, juzgado N° 1 de Rosario.
- María Noel Campá: jueza de primera instancia unipersonal de Familia, N° 8 de Rosario.
- Hernán Andrés Julián: juez de primera instancia de Familia en la ciudad de San Lorenzo.
- Ana Julia Milicic, Mariana Prunotto y Agustín Valdez Tietjen: jueces de primera instancia de distrito en lo Penal para Rosario.
- Luis Tomás Etchevarría: juez de primera instancia de Familia para Reconquista.
Además, el Ejecutivo santafesino propone desde la Casa Gris como fiscales adjuntos subrogantes para el distrito Judicial N° 2 a Marina Bertolotti, Guillermina Lavarra y Ana Mora Ramírez Villarino.
Sobre el Autor
#TEMAS: