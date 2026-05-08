Aprobado en ambas cámaras

Una ley organiza el funcionamiento del Colegio de Jueces en el fuero contencioso de Santa Fe

Primero el Senado y luego Diputados trataron el tema sobre tablas. En tanto, la Cámara Baja avanzó con la futura ley de procedimiento del fuero que la Cámara Alta considerará en 15 días.