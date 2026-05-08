La Legislatura de Santa Fe sancionó una ley que crea el Colegio de Jueces en el fuero contencioso administrativo de la provincia, como órgano de organización colegiada de los jueces de esa jurisdicción, tanto de primera instancia como de segunda instancia.
Una ley organiza el funcionamiento del Colegio de Jueces en el fuero contencioso de Santa Fe
Primero el Senado y luego Diputados trataron el tema sobre tablas. En tanto, la Cámara Baja avanzó con la futura ley de procedimiento del fuero que la Cámara Alta considerará en 15 días.
El mensaje del Poder Ejecutivo fue votado sobre tablas en ambas cámaras pero con la abstención del bloque justicialista en el Senado. En cambio, en Diputados votaron en forma conjunta Unidos y el justicialismo mientras que la izquierda y los bloques celestes cuestionaron el procedimiento legislativo "sin urgencia".
Antes, la Cámara de Diputados votó, por unanimidad, el mensaje del Ejecutivo que regla el proceso contencioso administrativo. El texto fue girado al Senado que resolvió tratarlo con preferencia para la próxima sesión que se realizará en dos semanas.
La estrategia del Poder Ejecutivo fue tener sancionadas las dos leyes en la misma jornada y para ello trabajó un acuerdo parlamentario dentro de Unidos y también con sectores del justicialismo. No obstante, en el Senado, Unidos evitó forzar la votación y aplicar los dos tercios para sancionar la norma. La decisión fue aceptar un pedido de la bancada justicialista para considerar el tema en la próxima sesión.
La nueva Constitución santafesina reconoció el fuero contencioso administrativo y en diciembre la Legislatura sancionó la Ley N° 14.428 que estableció la nueva norma de procedimiento administrativo. En ese mes, el Ejecutivo agregó otros dos mensajes reglando el procedimiento y disponiendo un colegio de jueces para el fuero.
El mensaje del procedimiento fue girado a Diputados y el del colegio al Senado. Desde diciembre existen conversaciones para avanzar en el tratamiento y el objetivo de la Casa Gris fue sancionar en el mismo día ambos proyectos que requerían la aprobación cruzada en ambas cámaras.
El oficialismo en el Senado optó por no forzar la aprobación y el procedimiento quedó para la próxima sesión. En Diputados, el Frente Amplio por la Soberanía y Somos Vida reprocharon votar la ley sobre colegio sin haberle leído el proyecto y a las apuradas.
La norma sancionada sobre colegio fue modificada en el paso parlamentario. "El Colegio de Jueces en lo contencioso administrativo está integrado por los jueces que se encuentren destinados a intervenir en el fuero contencioso administrativo en la provincia de Santa Fe. Las tareas administrativas referidas al apoyo están a cargo de las oficinas de gestión judicial especializadas, previstas en esta ley", marca la ley.
El Colegio de Jueces estará compuesto por 8 jueces con competencia para actuar en Primera Instancia y otros 4 en segunda instancia. Cada juez del Colegio conoce y resuelve los casos de materia contencioso administrativa dentro del territorio provincial, conforme a las leyes procesales vigentes. Según la sección a la que pertenece, entiende y resuelve las causas en primera o en segunda instancia.
La ley entrará en vigencia dentro de 180 días, período donde se dispondrá la organización de la Oficina de Gestión Judicial en lo Contencioso Administrativo y se efectuarán los concursos tendentes a cubrir los cargos necesarios para poner en funcionamiento el Colegio de Jueces. El Poder Ejecutivo, en acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, dispondrá la fecha exacta de entrada en vigencia.
Las sesiones
En el Senado la bancada justicialista se abstuvo de votar mientras que en Diputados fue aprobado por 30 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones.
Lionella Cattalini y Martín Rosúa fueron los encargados de fundamentar, brevemente, el alcance de la norma que apunta -según dijeron- a modernizar el funcionamiento de la justicia, facilitarle la vida al ciudadano cuando presenta un planteo. Fabián Palo Oliver (FAS) fue enfático en cuestionar el apuro en el trámite legislativo sin permitir siquiera la lectura del texto.
Para Rosúa, la sanción se deriva de lo votado anteriormente en materia del procedimiento para el fuero.
Precisamente en el tema procedimental, la votación de la Cámara de Diputados fue por unanimidad ya que el tema venía con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales que había receptado sugerencias de diferentes espacios, incluido el justicialismo.
Rosúa fue la única voz escuchada sobre el tema. "Esta ley pone al ciudadano en el centro de la escena y lo pone en igualdad de condiciones ante el Estado en sus distintos ámbitos" dijo el radical rosarino. Antes aseguró que la ley apunta a lograr una justicia de cercanía, moderna, con plazos claros en todas las etapas y con oralidad. "Estamos poniendo al ciudadano en plano de igualdad ante el Estado", repitió.
Corresponde a los jueces en lo contencioso administrativo el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan por la actuación u omisión en el ejercicio de funciones administrativas de los órganos de la Provincia, los Municipios y los entes descentralizados en el ejercicio de funciones administrativas; y las personas de derecho público de carácter no estatal u otras personas que tengan delegadas potestades administrativas, cuando se encuentren en ejercicio de las mismas.