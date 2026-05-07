"Tu seguridad, primero"

Venado Tuerto: Galnares pone en agenda la prevención de estafas virtuales

La diputada provincial Sofía Galnares dará continuidad en Venado Tuerto al ciclo de encuentros de prevención sobre estafas digitales, en una actividad abierta que se realizará junto al Gobierno de Venado Tuerto, con el objetivo de acercar herramientas para reconocer y actuar frente a este tipo de delitos. La convocatoria está dirigida a todo público y la invitación permanece abierta para vecinos interesados en conocer cómo prevenir este tipo de engaños que crecen en toda la región.