La charla “Tu seguridad primero, cómo identificar estafas virtuales” tendrá lugar el martes 12 de mayo a las 16:30 en el SUM “Héroes de Malvinas”, ubicado en Juan B. Justo 282 de Venado Tuerto. La propuesta está destinada especialmente a adultos mayores, jubilados y pensionados, uno de los sectores más expuestos a este tipo de delitos.
Venado Tuerto: Galnares pone en agenda la prevención de estafas virtuales
La diputada provincial Sofía Galnares dará continuidad en Venado Tuerto al ciclo de encuentros de prevención sobre estafas digitales, en una actividad abierta que se realizará junto al Gobierno de Venado Tuerto, con el objetivo de acercar herramientas para reconocer y actuar frente a este tipo de delitos. La convocatoria está dirigida a todo público y la invitación permanece abierta para vecinos interesados en conocer cómo prevenir este tipo de engaños que crecen en toda la región.
La actividad se enmarca en el trabajo conjunto con distintas áreas del municipio, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Deportes, que acompañan la convocatoria a través de sus espacios y programas. Además, forma parte de un ciclo de encuentros que ya se desarrolló en localidades como Wheelwright y Villa Cañás, donde participaron vecinos, instituciones y referentes locales preocupados por el crecimiento de las estafas virtuales.
Durante las charlas, Galnares viene abordando las modalidades más frecuentes de fraude digital, como mensajes falsos, suplantación de identidad y engaños en entornos virtuales. “Estas estafas crecen todos los días en el país y es fundamental que los vecinos tengan herramientas claras para detectarlas a tiempo y saber cómo actuar”, señaló la legisladora. Además, remarcó que “ante cualquier intento de engaño es clave no compartir datos personales, no realizar transferencias y hacer la denuncia lo antes posible”.
En ese sentido, también explicó la importancia de denunciar rápidamente este tipo de hechos a través de la página web oficial del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ya que eso permite iniciar investigaciones de manera inmediata y, en algunos casos, avanzar en el recupero del dinero robado. “Muchas veces la rapidez con la que se actúa es determinante para poder seguir el recorrido de las transferencias o bloquear operaciones”, sostuvo.
“Tenemos que hablar de estos temas en familia, porque muchas veces los engaños apuntan a nuestros adultos. Cuidarlos también es acompañarlos con información para que puedan usar la tecnología con más seguridad”, afirmó Galnares.