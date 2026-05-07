El Diputado Nacional por Santa Fe Diego Giuliano, analizó el complejo panorama político y social que atraviesa la provincia y el país. En diálogo con CyD Noticias, el legislador se refirió a la reforma constitucional santafesina, criticó la gestión económica del gobierno de Javier Milei y llamó a construir una alternativa política sólida de cara al futuro.
Diego Giuliano: “Santa Fe tiene potencial para crecer mucho más de lo que muestra hoy”
El diputado nacional cuestionó el ajuste económico, reclamó mayores recursos para municipios y comunas y advirtió sobre el impacto de las políticas nacionales en la vida cotidiana de las familias.
El desafío de la autonomía real
Para Giuliano, la nueva Carta Magna santafesina representa una oportunidad histórica, pero advirtió que su éxito dependerá de las leyes que la reglamenten. “Es muy importante que nuestra nueva Constitución se materialice a través de las más de 20 leyes que son necesarias para hacerla operativa”, señaló, aunque puso la lupa sobre la reciente ley de municipios.
El diputado enfatizó que la fortaleza de Santa Fe reside en su heterogeneidad geográfica y cultural, la cual debe ser respaldada con presupuesto. “Autonomía sin recursos es mentira. No es autonomía, es simplemente continuidad de una cuestión anterior”, disparó Giuliano.
Y agregó: “Es necesario que el gobierno de la provincia ceda recursos para que las competencias municipales florezcan”. Según su visión, el municipio es el motor del desarrollo regional y la "genética" del sistema santafesino.
"Mal de época"
Al analizar la situación nacional, el legislador santafesino fue tajante al describir lo que denominó un "ministerio de destrucción del Estado" que está afectando a todos los estratos sociales. “En la universidad está haciendo estragos, en los sectores medios está haciendo estragos. Tenemos un mal de época y una provincia que lo ha espejado”, afirmó.
Para el diputado, la crisis ya golpea la cotidianeidad de las familias: “Llegó la cuenta libertaria a la casa de cada uno. Los gastos fijos hoy son imposibles de cubrir y los sectores medios están restringiendo cuestiones importantes como los colegios o los clubes”.
La construcción de una alternativa
Uno de los puntos más críticos de su discurso fue la eliminación del fondo compensador del transporte, una medida que afecta directamente al bolsillo de los santafesinos.
“Santa Fe perdió 40 millones de dólares por año que el Ministerio de Transporte, en la gestión que me correspondió a mí, transfería a la provincia para aplanar la tarifa”, recordó Giuliano, denunciando que “han puesto una bomba sobre el transporte”.
Frente a este escenario, instó a trabajar en un proyecto serio de cara al 2027. “El justicialismo está trabajando en su obligación, que es la construcción de una alternativa. Estamos en esa construcción del proyecto, sin nombres propios, pero con una intensidad de construir un plan de provincia”, explicó.
Finalmente, concluyó con un llamado a la ambición política para la región: “Nos estamos conformando con muy poco en Santa Fe. La provincia puede proyectar producción y trabajo 10 veces más de lo que es hoy. Ese es el gran punto de ese peronismo grande que tiene que mostrar su alternativa”.