En la Feria del Libro

Pullaro reivindicó las ideas del Brigadier para un desarrollo “equilibrado e igualitario” del país

El gobernador de Santa Fe participó en Buenos Aires de la presentación de “Caudillo de una provincia invencible”, una biografía sobre el Brigadier Estanislao López editada por el Ministerio de Cultura provincial. En un contexto marcado por la crisis económica, destacó la vigencia del pensamiento del caudillo santafesino sobre la distribución de los recursos entre las provincias y el desarrollo equilibrado de la Argentina.