En el marco de la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de la presentación de “Caudillo de una provincia invencible”, la nueva biografía sobre el Brigadier Estanislao López publicada por Ediciones del Ministerio de Cultura provincial.
Pullaro reivindicó las ideas del Brigadier para un desarrollo “equilibrado e igualitario” del país
El gobernador de Santa Fe participó en Buenos Aires de la presentación de “Caudillo de una provincia invencible”, una biografía sobre el Brigadier Estanislao López editada por el Ministerio de Cultura provincial. En un contexto marcado por la crisis económica, destacó la vigencia del pensamiento del caudillo santafesino sobre la distribución de los recursos entre las provincias y el desarrollo equilibrado de la Argentina.
La actividad se desarrolló como parte de las celebraciones por el Día de Santa Fe en la feria y contó con la participación del autor del libro, el doctor en Historia Ignacio Martínez, y de la historiadora Marcela Ternavasio, investigadora especializada en historia política argentina de los siglos XVIII y XIX.
Acompañaron al gobernador la ministra de Cultura, Susana Rueda; el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci; el secretario de Gestión Cultural, Sebastián Cáceres, y el secretario de la Delegación Federal CABA, Hernán Rossi.
Durante su intervención, Pullaro reivindicó la figura de Estanislao López como uno de los dirigentes que pensó una organización más equitativa del país y vinculó sus planteos políticos con la coyuntura económica actual.
“En un momento en que la Argentina la está pasando muy mal, con dificultades económicas y con muchas personas que no llegan a fin de mes, creo que lo que discutía López en ese momento, que era cómo redistribuir los recursos del puerto de Buenos Aires entre las diferentes provincias para desarrollar de manera equilibrada e igualitaria la República Argentina, tiene hoy más vigencia que nunca”, afirmó el mandatario.
En ese sentido, Pullaro sostuvo que el Brigadier “no solo defendió a Santa Fe con coraje, estrategia y liderazgo político, sino que además pensó un modelo de país”. Y agregó: “Fue mucho más que un caudillo popular o un líder militar. Fue un estratega que ayudó a diseñar la Argentina federal que todavía seguimos discutiendo”.
El gobernador también cuestionó la escasa presencia institucional de López en la memoria histórica nacional. “220 años después, ninguna calle de la Capital Federal lleva el nombre de Estanislao López y todavía estamos debatiendo en el Congreso la posibilidad de declararlo héroe nacional”, señaló.
Asimismo, agradeció la presencia de representantes de bibliotecas populares de distintos puntos de la provincia y los convocó a “seguir transmitiendo la historia del Brigadier, sus valores y los principios por los que luchó para defender a Santa Fe”.
Como parte de las actividades del Día de Santa Fe, Pullaro entregó ejemplares del libro a las bibliotecas presentes en la feria.
Una biografía para pensar el país desde las provincias
La ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, destacó la importancia de la participación santafesina en la Feria Internacional del Libro y definió la publicación como “un homenaje a los 240 años del nacimiento de Estanislao López”.
“La Feria del Libro es un espacio fundamental para consolidar la identidad argentina y para nosotros estar presentes constituye una política de Estado”, sostuvo.
Rueda afirmó además que muchas de las discusiones impulsadas por López mantienen plena actualidad. “Las tensiones sobre la distribución de los recursos y el rol de las provincias vuelven una y otra vez en la historia argentina. Por eso resulta importante volver a leer al Brigadier y reflexionar sobre su pensamiento”, indicó.
Por su parte, Ignacio Martínez explicó que el eje central de la obra fue comprender “qué caracterizaba a Estanislao López y cómo la Revolución de Mayo permite entender tanto al Brigadier como a la propia provincia de Santa Fe”.
Marcela Ternavasio valoró “la rigurosidad histórica y el trabajo colectivo” detrás de la publicación, que reconstruye el proceso mediante el cual Santa Fe pasó de ser un territorio periférico a convertirse en un actor decisivo en la organización política nacional.
Ambos historiadores coincidieron en que el libro pone en el centro la relación inseparable entre López y Santa Fe: “López le debe su liderazgo a la provincia y la provincia gran parte de su estabilidad política a López”.