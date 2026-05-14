Estrategia

Los Milei buscan fortalecer a Adorni potenciando sus actividades y adelantando la Declaración Jurada

Las divergencias que se suscitan en la Mesa Política libertaria con respecto al ministro coordinador son resistidas por el Presidente y la Secretaria General. Para contrarrestar los reclamos internos se activaron más actividades públicas del ministro coordinador que por ahora permanece en el ojo de la tormenta.