Las últimas reuniones en Casa Rosada, tanto la de Gabinete como la de Mesa Política, dejaron a las claras que los hermanos Milei se mantienen firmes en la postura de respaldar incondicionalmente a Manuel Adorni en su cargo. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ofició de portavoz de los integrantes de la Jefatura que sostienen que Adorni debe acelerar el proceso de presentación de su Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), fue neutralizada por el propio titular del Ejecutivo nacional, que se encargó de dejar en claro que "con su emocionalidad importante", como describió la jefa del bloque de LLA, es él quien define qué funcionarios se quedan, cuáles se van y qué estrategias se van encarar a la hora de defenderlo. Así y todo, el juzgado Federal de Ariel Lijo y la oficina del fiscal Gerardo Pollicita continúan sumando testimonios, como el de José Luis Rodríguez, el propietario de la casa que el ministro alquiló con dólares cach mientras remodelaba la vivienda que compró en el barrio privado Indio Cuá Golf Club de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Los Milei buscan fortalecer a Adorni potenciando sus actividades y adelantando la Declaración Jurada
Las divergencias que se suscitan en la Mesa Política libertaria con respecto al ministro coordinador son resistidas por el Presidente y la Secretaria General. Para contrarrestar los reclamos internos se activaron más actividades públicas del ministro coordinador que por ahora permanece en el ojo de la tormenta.
En esa línea, y con esta aceleración de las causas en tribunales, sus jefes políticos le han solicitado al ministro en jefe que potencie los encuentros de gestión con sus ministros. Sin más, este martes mantuvo entrevistas con la mandamás de Seguridad, Alejandra Monteoliva y su par de Salud, Mario Lugones. Un cónclave que se da con el responsable de la cartera sanitaria en medio de las denuncias que su cartera realiza contra el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por "desvíos críticos y sobreprecios", por valor de 4239%. A esto hay que sumarle el reclamo de Lugones (aliado caputista) al Palacio de Hacienda para que ejecute las partidas que descompriman la grave situación que atraviesa el PAMI. Esto es algo que forma parte de lo que varios militantes de Las Fuerzas del Cielo consideran otro aspecto de las peleas endógenas en el denominado 'Triángulo de Hierro'. Con ese ruido de fondo, uno de los jóvenes que forma parte del 'santiaguismo' desde la labor parlamentaria, y que aspiró a buscarle una justificación a la disputa entre parientes como son los Caputo, simplemente refrendó: "Es algo que puede pasar en las mejores familias. Esto es política esto chicos, son cajas enormes, recursos del Estado. Es más complejo que las relaciones entre tío y sobrino", puntualizó.
Los Milei quieren a un Adorni en acción
A estas actividades en el histórico edificio gubernamental, la más alta comandancia libertaria le ha agregado a Adorni otra misión de carácter más federal; visitar la provincia de Mendoza este jueves con el objetivo de inaugurar un desarrollo de YPF Luz, que fue bautizado El Quemado, y que es considerado por el Gobierno central como la primera apuesta que forma parte del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). El anfitrión y aliado, Alfredo Cornejo acordó con el poder porteño ir a una PASO provincial y no de alcance nacional. Es decir que el caudillo cuyano es uno de los que se suma a la difícil lista que en Balcarce 50 le obligan a tener a Bullrich para conseguir los números en el Senado a fin de ir por la difícil Reforma Electoral. "Y, si no los tiene, los va a tener que conseguir", le manifestó a El Litoral uno de los hombres cercanos al Primer Mandatario, que considera que la ex presidenta del PRO "está recalculando como ya hizo en otros partidos y con otros presidentes". El abrazo con Mauricio Macri en la Fundación Libertad y la cercanía que mantiene con Cristian Ritondo y Diego Santilli -tres alfiles amarillos que aguardan que La Libertad Avanza se desgaste y no tenga chances de renovar mandato en 2027- no cae nada bien en el palacio rosado donde, bajo estas circunstancias, no les queda otra opción que coquetear con 'El Colo' en la provincia de Buenos Aires y una potencial Patricia en la Ciudad Autónoma de Buenas Aires.
Agenda acotada de Milei
Por lo pronto, Miei no tiene un cronograma de actividades concretas de cara a las próximas horas. No se reactivó el viaje a Gran Bretaña, que se aclaró, no tiene nada que ver con lo de Malvinas", y se reconoció que por ahora "se pinchó la idea de que el Presidente empezara a visitar provincias de todo el país", comentó uno de sus colaboradores, que agregó: "A Javier no le preocupa que caiga su imagen. No toma decisiones en el gobierno en función de si sube o si baja en las encuestas. No es un político tradicional en ese sentido. Es un outsider. Cualquier otro político por ahí con el escándalo como el de Manuel se asusta y lo echa. Milei no funciona así. No le importa el costo que tenga que pagar. Por eso no necesita ir a los territorios a demostrar ni a desmentir nada", agregó el informante, que anexó que, "lo único que tiene en carpeta el Presidente es para el próximo jueves. Va a participar a las 18 hs de un reportaje en un ciclo de streaming de la misma señal en la que estuvo la semana pasada el jefe de Gabinete" pero con otro entrevistador, donde, según prometieron en la sede del PEN, hablará de todos los temas que le propongan, salvo la situación procesal de su amigo y vocero, Manuel Adorni, quien ya aclaró que no va a intervenir en las actuaciones de la Justicia por el hecho de ser un funcionario público.
En Rosada no inquietó la marcha universitaria ni el Congreso
En Casa de Gobierno minimizaron absolutamente la Marcha Federal Universitaria. "Los datos de la (Policìa) Federal hablan de 135 o 150 mil personas. Dos canchas de River ¿Qué es eso? ¡Nada!... Fue claramente un acto político y electoralista", opinó un alto colaborador ministerial, que acerca de la sesión especial convocada en el Congreso este jueves a la 14 hs con la finalidad de convocar a Adorni, declaró "Nos tiene sin cuidado todo eso, porque es circo político. Eso no prospera, es una cuestión política. Un intento de tener rédito", consignó la fuente oficial..Consultado por este diario en referencia a sí preocupaba a Adorni y a los Milei el hecho de que debido a esta coyuntura con foco en Comodoro Py, el funcionario y la dirigencia mileísta no puedan contar quien se impuso en las legislativas en CABA, la garganta violeta expresó que "a Manuel no le importa lo político. No le interesa. Y está confiado en que va a aclarar toda su situación en la Justicia y que va a ser sobreseído. Está confiado en eso y va a morir con esa. Después si va a haber algún costo político y la gente lo putea como ayer en la marcha, y bueno, eso está todo mal, porque hace sesenta días que está sufriendo una carnicería mediática importante", se quejó el vocero informal.
Sobre el final, el funcionario karinista se esforzó en explicar porque Adorni no entregaba ya la DDJJ. La respuesta fue: "Porque la estrategia jurídica y el consejo de los abogados es hablar y presentar todo en la Justicia, no en los medios. Hay tiempo hasta el 31 de julio, y cuando la declaración esté lista la va a presentar, seguramente va a ser mucho antes de la fecha límite", aseguró la fuente fidedigna, que resaltó sobre el final: "Muchachos, él es inocente, no robó, no es un ladrón y sus contadores trabajan en demostrar eso", concluyó.