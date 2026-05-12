En las últimas horas quedó oficialmente convocada la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar cuatro expedientes relacionados con el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado desde hace varias semanas por presunto enriquecimiento ilícito.
El jueves sesiona Diputados para tratar el caso Adorni
La convocatoria es a partir de las 11. Por estas horas se define el temario, que podría ser más amplio que la situación del jefe de Gabinete, mientras se arriesgan pronósticos sobre la decisión que tomará el PRO.
Será el jueves a partir de las 11.
El pedido, que se funda en los artículos 35 y 36 del Reglamento de la Cámara, había sido girado a la presidencia, a cargo de Martín Menem, con la firma de una decena de legisladores encabezados por el santafesino Esteban Paulón.
¿Habrá quórum?
El objetivo es tratar pedidos de informes verbales al ex vocero presidencial sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos. Tres de los expedientes van en esa línea y uno incluye la posibilidad de una moción de censura al funcionario.
Otro expediente es para pedir informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la situación patrimonial declarada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.
La incógnita es si se logrará reunir la cifra de 129 legisladores en sus bancas para lograr el quórum necesario y avanzar en la sesión, a la que se incorporarán con mucha probabilidad otros temas pedidos por Unión por la Patria, bloque que no había suscripto el pedido de sesión pero que se sumará al debate.
También está por verse qué actitud tomará el PRO; si mantendrá la tesitura de no confrontar en forma directa con el gobierno de Javier Milei o mostrará sus dientes en línea con el crítico documento que difundió el domingo su máxima autoridad, Mauricio Macri.
Los hechos
Lo cierto es que la sesión fue convocada y la situación del funcionario de máxima confianza de los hermanos Milei resulta, para varios propios y muchos ajenos, insostenible.
Adorni enfrenta una causa de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juzgado de Ariel Lijo investiga sus propiedades, gastos en remodelaciones, viajes y movimientos en criptomonedas no declarados.
A pesar de la presión política y judicial, cuenta con el respaldo de Javier Milei, y hasta ahora no prosperaron los intentos parlamentarios para interpelarlo o promover una moción de censura y forzar su renuncia.