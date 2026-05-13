En medio de las tensiones que atraviesa el Gobierno nacional desde hace varias semanas, cuando las novedades sobre el posible enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni copó la agenda mediática, un objetivo aparece claro en la lista de prioridades: agilizar la agenda parlamentaria.
El Senado nacional empieza a debatir la reforma electoral
El Gobierno nacional impulsa su propio proyecto, enviado a la Cámara alta en abril, mientras varios sectores piden separar Ficha Limpia del conjunto. No hay acuerdo sobre eliminar las PASO.
Uno de los temas que reúne particular atención es la reforma electoral que envió el Ejecutivo en abril, y que el Senado, donde La Libertad Avanza tiene a Patricia Bullrich como principal alfil, se dispone a evaluar en comisiones.
Las PASO en la mira
El punto central, tal como sintetiza la agencia Noticias Argentinas, es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que fueron suspendidas en las legislativas de 2025 aduciendo razones de costo económico.
El presidente Javier Milei busca ahora su eliminación definitiva para cargos legislativos nacionales y la elección de la máxima autoridad del Ejecutivo. Es un tema en el que costará encontrar coincidencias entre referentes de todas las provincias.
La reunión de comisión, que preside Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego) estaba prevista para las 16. Para conocer detalles del proyecto oficial, fue convocada la asesora del Gobierno Nacional y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar.
La eliminación de las PASO no es el único punto de debate entre oficialismo y las propias fuerzas aliadas: también lo es Ficha Limpia, que desde bloques dialoguistas quieren debatir en forma separada de la reforma.
Puntos centrales
El proyecto de ley se basa en los siguientes puntos:
- Se instrumenta la ley de Ficha Limpia con lo cual no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia de delitos dolosos.
- Se eliminan las elecciones primarias (PASO) para candidatos electivos al Congreso Nacional y la Presidencia, y cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones.
- Los candidatos a presidente, para ser reconocidos, deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5 del padrón de cada distrito.
- Los partidos políticos, para ser reconocidos a nivel nacional, deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.
- El financiamiento del Estado a las campañas se elimina y se aumenta del 2 al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza.
- Los partidos políticos tendrán un único aporte público anual destinado al Fondo Partidario Permanente.
- No habrá más publicidad gratuita en los medios de comunicación.
- Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizó en el 2019 y 2023.
- Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa, y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultaneas.