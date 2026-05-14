De acuerdo con el informe firmado por el economista Gerardo Alonso Schwarz, la Patagonia lidera el ranking nacional con anuncios de inversiones por un total de US$ 12.284 millones, traccionados principalmente por proyectos de shale oil y gas en Vaca Muerta.
El mapa de inversiones redefine la dinámica del empleo en las regiones económicas del país
Patagonia, NOA y Cuyo son los claros ganadores del RIGI. Pero incluso el NEA -con menores inversiones previstas- lograría generar más empleo. La Región Centro junto a Ciudad Autónoma de Buenos Aries y provincia de Buenos Aires, donde está la mayor desocupación nominal, requieren más inversión para generar menos puestos de trabajo.
El nuevo escenario macroeconómico en Argentina, impulsado por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, está redibujando el mapa de oportunidades, según destaca un reciente informe del IERAL de la Fundación Mediterránea. El análisis de los anuncios de inversión del último año y medio revela una marcada concentración geográfica tanto en capital como en generación de puestos de trabajo.
Esta región es también la principal generadora de empleo proyectado, con 35.564 nuevos puestos, donde tan solo un proyecto energético en Neuquén estima crear 19.000 empleos debido a su efecto multiplicador en servicios y construcción.
En segundo lugar se ubica la región de Cuyo, con inversiones por US$ 10.146 millones, donde la provincia de San Juan es protagonista por la minería de cobre y oro. En términos laborales, Cuyo proyecta la creación de 27.575 empleos, impulsados por la actividad minera y la industria alimenticia
El NOA, por su parte, se posiciona en el tercer puesto en volumen de inversión con US$ 7.705 millones, fundamentado en la explotación de litio en Salta y Catamarca, aunque su generación de empleo directo es más moderada (11.150 puestos) en comparación con otras regiones.
Finalmente, el informe resalta el caso del NEA, que a pesar de tener el menor monto de inversión (US$ 2.658 millones), logra un alto impacto social con la proyección de 13.718 empleos, gracias a la fuerte incidencia de la forestoindustria en Corrientes.
Región Centro, CABA y Buenos Aires
En Región Centro + CABA y Buenos Aires, el panorama de inversiones se caracteriza por una alta diversificación de proyectos, alcanzando un total anunciado de US$ 5.198,79 millones. A diferencia de otras regiones donde la inversión se concentra en un solo recurso, este bloque distribuye sus capitales en una amplia gama de sectores que van desde la industria pesada hasta los servicios tecnológicos.
El informe del IERAL destaca los siguientes puntos clave:
- Liderazgo de Buenos Aires: La provincia de Buenos Aires concentra los montos más altos de este bloque geográfico, impulsada principalmente por la producción de fertilizantes y la inversión siderúrgica.
- CABA y la economía de servicios: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires capta inversiones significativas en áreas de real estate (desarrollos inmobiliarios) y tecnología.
- Multisectorialidad: El dinamismo de la región se reparte en sectores como agroindustria, telecomunicaciones, energía, salud, transporte y logística, industria automotriz, retail y el sector audiovisual.
En términos de impacto laboral, la región proyecta la creación de 17.460 nuevos puestos de trabajo. No obstante, el informe de Gerardo Alonso Schwarz realiza una observación analítica relevante sobre la relación entre el capital invertido y el empleo generado: la zona requiere un volumen de inversión significativamente mayor para generar una base laboral similar a la de otras regiones.
El desafío de la política pública local
El autor del informe enfatiza que la disparidad en la distribución de estos flujos de capital subraya la necesidad imperativa de políticas públicas locales que complementen los incentivos nacionales. Según el análisis, para que el impacto del RIGI sea efectivo en todo el territorio, las provincias y municipios deben enfocarse en los siguientes pilares:
- Desarrollo de infraestructura logística y formación de talento humano: Especialmente en zonas que hoy no se destacan en el mapa de grandes inversiones, para facilitar la radicación de proyectos complementarios.
- Creación de cadenas de proveedores locales: El informe advierte que sectores como la minería de litio requieren políticas que fomenten servicios locales para ampliar la base laboral.
- Desburocratización e incentivos fiscales vinculados al empleo: Es necesario que los niveles municipal y provincial simplifiquen los procesos de radicación y ofrezcan beneficios fiscales estrictamente atados a la generación de empleo genuino.
- Articulación inteligente de los tres niveles del Estado: La consolidación de la tendencia inversora dependerá de una alineación de incentivos que facilite el desarrollo en todas las regiones del país.