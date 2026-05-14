A menor densidad poblacional, más demanda laboral

El mapa de inversiones redefine la dinámica del empleo en las regiones económicas del país

Patagonia, NOA y Cuyo son los claros ganadores del RIGI. Pero incluso el NEA -con menores inversiones previstas- lograría generar más empleo. La Región Centro junto a Ciudad Autónoma de Buenos Aries y provincia de Buenos Aires, donde está la mayor desocupación nominal, requieren más inversión para generar menos puestos de trabajo.