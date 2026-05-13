Período 2011-2023

La Región Centro aportó al Tesoro Nacional 30% más de lo recibido

El trabajo fue motorizado por el Foro de Entidades de la Región Centro y lo llevaron adelante profesionales de las Bolsas de Córdoba, Rosario y Santa Fe, del Consejo Empresario de Entre Ríos y la Fundación Apertura. Tuvo financiamiento del gobierno de Santa Fe a través del CFI. Fue presentado ante los ministros Pablo Olivares y Sergio Busso.