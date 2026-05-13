La Región Centro aportó, en promedio, 30,1% más de lo que recibió de Nación. O dicho en otros términos, por cada $100 que aportó la zona integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, recibió del Estado nacional, $69,9. En el caso particular de nuestra provincia, la brecha fue de 36,51%.
La Región Centro aportó al Tesoro Nacional 30% más de lo recibido
El trabajo fue motorizado por el Foro de Entidades de la Región Centro y lo llevaron adelante profesionales de las Bolsas de Córdoba, Rosario y Santa Fe, del Consejo Empresario de Entre Ríos y la Fundación Apertura. Tuvo financiamiento del gobierno de Santa Fe a través del CFI. Fue presentado ante los ministros Pablo Olivares y Sergio Busso.
Es el dato central de un trabajo presentado por el Foro de Entidades de la Región Centro a las autoridades de las tres provincias en un acto realizado en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Lo recibieron los ministros de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares y de Bioagroindustria y Producción de Córdoba, Sergio Busso así como los tres delegados de las provincias en la Región: Claudia Giaccone (Santa Fe), Atilio Benedetti (Entre Ríos) y Carlos Massei (Córdoba).
El informe fue tomando como referencia los años 2011 a 2023 y hubo moción de actualizarlo a diciembre próximo y trabajar en forma comparativa con otras provincias o regiones, como provincias patagónicas con impacto de petróleo o andinas y la minería.
El Foro encargó el trabajo que cristalizaron nueve profesionales de las Bolsas de Córdoba, Rosario y Santa Fe, del Consejo Empresario de Entre Ríos y la Fundación Apertura. El financiamiento fue del gobierno de Santa Fe a través del CFI.
"Venimos a escuchar un trabajo que encomendó el Foro de Entidades de la Región Centro para tener un análisis técnico muy pormenorizado, sostenido en datos respecto de la posición económica y principalmente fiscal o financiera de la Región Centro" señaló Olivares al llegar a la Bolsa. Destacó que fue elaborado "por instituciones privadas, más allá que coincida o no con la información que manejamos los gobiernos. Es importante que los diálogos que se dan en el marco del federalismo fiscal puedan ser sostenidos con información legitimada no solo por los gobiernos de turno sino con la que procesan propias entidades del sector privado y del tercer sector".
Al lado de Busso, el ministro santafesino marcó que "más de un 30% de lo que se aporta no vuelve a la Región Centro o dicho otro en otros términos que entre un 60 y un 70% de lo que aporta es lo que vuelve". Destacó que el período analizado comprende gobiernos de distintos signos políticos tanto a nivel nacional como en las tres provincias y resaltó que la metodología utilizada permite la actualización año a año.
Más allá de que el informe se refiera a la Región Centro, en el desagregado está la participación y la recepción de cada provincia donde la que tiene un mayor equilibro entre debe y haber es Entre Ríos.
Busso llegó al encuentro tras compartir con los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro la apertura de Todo Láctea donde hubo un planteo de quitar retenciones al sector agrícola. "Bienvenido que se están poniendo en marcha los motores de petróleo y minería que van a ayudar a aliviar la carga que hace más de 20 años vienen soportando provincias como las nuestras", marcó el ministro cordobés. "Es oportuno tener buenos números para demostrar lo que significa el aporte de nuestra gente, de nuestro sector productivo al Estado nación y que de eso vuelve muy poco".
El equipo de profesionales realizó un análisis de la participación de las actividades económicas de la Región Centro en el contexto nacional y el aporte a la recaudación de impuestos de ese origen. También avanza acerca de la evolución de los montos percibidos por los tres Estados subnacionales, en concepto de coparticipación federal de impuestos, leyes especiales y conceptos estipulados en el Presupuesto de la Nación.
En la etapa analizada, la Región Centro generó el 19,10% del Valor Agregado Bruto nacional; concentró una proporción similar de la población y del empleo privado registrado. Además, reúne el 23% de las empresas formales. La zona cumple un rol estratégico clave porque concentra casi la mitad de la producción nacional de granos; posee una elevada participación en las cadenas cárnica, aviar y porcina. Asimismo, produjo casi la mitad de los automotores del país y representó más del 38% de las exportaciones nacionales en promedio.
Se destaca en el trabajo que la zona es un nodo central del complejo sojero y agroexportador con una logística y portuaria de relevancia nacional e internacional.
Pero además en el plano socio económico, la Región Centro presentó mejores indicadores estructurales que el promedio nacional, menor pobreza estructural, mayor escolarización y menor desigualdad. La productividad laboral se mantuvo sistemáticamente por encima del promedio nacional, pero cayó 11% entre 2011 y 2023 afectada por la recesión y la sequía. Además mantuvo un nivel de exportaciones per cápita muy superior al nacional, confirmando su centralidad en la generación de divisas, aunque también con fuerte sensibilidad a los shocks externos.
Anfitrión
Este trabajo —gestionado y liderado por nuestra Bolsa— constituye un aporte relevante para mensurar el valor de la producción de la Región Centro, su contribución al sector público nacional y las diferencias existentes entre los recursos que estas provincias generan y aquellos que retornan en materia de coparticipación, leyes especiales y obras", marcó Durando al hablar en la apertura del acto.
"Con datos certeros, elaborados con el propósito de dimensionar la importancia de la Región Centro para el país, este trabajo busca contribuir al debate sobre el federalismo fiscal y sobre los mecanismos de asignación de recursos entre la Nación y las provincias, siempre bajo el principio de solidaridad que debe guiar el desarrollo equilibrado de la Argentina", acotó.
Por último, destacó el rol que cumplen las instituciones, y particularmente el de propia Bolsa en la formación de equipos de investigación capaces de aportar conocimiento y elementos de análisis al debate público.
El acto
El presidente de la entidad anfitriona, Juan Pablo Durando, dio la bienvenida a los participantes de la presentación del trabajo: "Región Centro, importancia de su actividad productiva y aporte tributario en el contexto nacional (período 2011-2023)".
La iniciativa fue propuesta por el Foro de Entidades de la Región Centro que tiene como coordinador a Maximiliano Ferraro.
Hubo luego intervenciones de los integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro: Giaccone (Santa Fe), Massei (Córdoba) y Benedetti (Entre Ríos). Más adelante expusieron el trabajo tres de los nueve profesionales que lo realizaron: Bruno Ferrari (BCR), Lucrecia D'Jorge (BCSF) y Camila Tonetti (BCSF). Finalmente hablaron Olivares y Busso.