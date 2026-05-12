El gobernador Maximiliano Pullaro participó este martes de la apertura de TodoLáctea 2026 en la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba, donde volvió a reclamar la eliminación de las retenciones al campo y mayores inversiones nacionales en infraestructura.
Pullaro pidió eliminar retenciones en TodoLáctea y defendió “la cultura del trabajo”
El gobernador santafesino reclamó al Gobierno nacional menos presión impositiva y más obras para el interior productivo durante la apertura de TodoLáctea 2026.
El mandatario santafesino compartió el acto junto al gobernador cordobés Martín Llaryora y dirigentes vinculados al sector agroindustrial y lácteo de la Región Centro.
Un mensaje enfocado en producción y empleo
Durante su discurso, Pullaro sostuvo que el crecimiento del país debe estar ligado al trabajo y a la producción, y cuestionó los modelos basados en asistencia social.
“Hay un camino para sacar adelante a la Argentina que no son los planes sociales, las dádivas ni el populismo, sino el esfuerzo y el trabajo diario de nuestros productores”, expresó el gobernador santafesino. También remarcó el rol de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos como motor económico nacional y destacó el peso de la Región Centro dentro de la actividad agroindustrial argentina.
“La región más productiva del país”
Pullaro aseguró que la Región Centro representa “la región más productiva de la Argentina” y afirmó que gran parte del crecimiento económico nacional está sostenido por el entramado industrial y agropecuario del interior.
Además, destacó el perfil de empresarios y productores que reinvierten en sus provincias y sostuvo que ese comportamiento forma parte del “ADN” de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. El gobernador también recordó que las tres provincias integran la cuenca lechera más importante de América Latina.
Reclamo por retenciones y obras
Uno de los ejes centrales del discurso estuvo vinculado al reclamo por las retenciones agropecuarias. Pullaro pidió al Gobierno nacional reducir la presión impositiva sobre el sector productivo.
“Háganle las cosas más fáciles al campo y terminen con las retenciones”, sostuvo el mandatario provincial durante el acto de apertura de la muestra. También reclamó inversiones en rutas nacionales y en infraestructura energética para fortalecer la competitividad de la industria y reducir costos productivos.
TodoLáctea reúne a empresas de toda la región
La exposición TodoLáctea 2026 se desarrollará hasta el jueves 14 y reúne más de 200 stands comerciales ligados a la producción primaria y a la industria láctea.
Santa Fe participa de la feria con un stand institucional y 24 empresas expositoras vinculadas al sector.
Por su parte, Llaryora acompañó el reclamo de Pullaro y aseguró que “defender la producción es defender el trabajo”, además de cuestionar el esquema actual de retenciones agropecuarias.