El Gobierno de Santa Fe realizó el último viernes en Rosario la 1ª Jornada sobre la Internacionalización de la Provincia, un encuentro que reunió a referentes nacionales e internacionales, universidades, organismos multilaterales y actores del sector productivo para debatir estrategias de cooperación, innovación y desarrollo con perspectiva global.
Santa Fe consolida una estrategia de internacionalización con eje en producción, innovación y desarrollo territorial
La Provincia reunió a representantes de organismos internacionales, universidades, embajadas y especialistas para debatir cómo vincular ciencia, tecnología, financiamiento y cooperación internacional con el desarrollo productivo y la proyección global.
La actividad, organizada por la Secretaría de Relaciones Internacionales en el marco del Instituto de Relaciones Internacionales de Alto Nivel, se desarrolló bajo el lema “Territorios que dialogan con el mundo: cooperación, innovación y desarrollo desde el Sur”, y buscó consolidar una política pública de internacionalización vinculada con el crecimiento productivo, científico y tecnológico de la provincia.
Durante la jornada se abordaron distintos ejes vinculados a la gobernanza internacional, el financiamiento para el desarrollo sostenible y el rol de la innovación, la ciencia y el comercio internacional como motores del crecimiento territorial. Participaron referentes de UNICEF, CAF, FONPLATA, universidades nacionales, la Bolsa de Comercio de Rosario y especialistas en relaciones internacionales y desarrollo económico.
La actividad incluyó conferencias y paneles sobre cooperación internacional, financiamiento para infraestructura y desarrollo, cadenas de valor, innovación y articulación entre ciencia y producción, con la participación de especialistas como Jorge Argüello, Bernabé Malacalza, Lilia Eugenia Rossbach Suárez, Sebastián Waisgrais, Emil Rodríguez Garabot y representantes del ecosistema científico y económico regional.
De la actividad participaron el secretario general de Gobernación, Juan Cruz Cándido; el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; la embajadora de los Estados Unidos Mexicanos en la República Argentina, Lilia Eugenia Rossbach Suárez. También formaron parte de la jornada el intendente de Alvear, Carlos Pighuin; autoridades provinciales y municipales, miembro de la Comisión Académica del Instituto de Relaciones Internacionales de Alto Nivel; representantes de universidades y organismos internacionales.
Desarrollo territorial
En su presentación, Claudio Díaz indicó que desde el Gobierno Provincial se impulsa este encuentro “con una convicción clara: la internacionalización es una dimensión estratégica del desarrollo territorial. Esta convocatoria, con esta naturaleza, y pensar la internacionalización desde esa dimensión, escuchándonos y compartiendo, es un acto casi contracultural, en un momento en el cual no nos juntamos mucho para reflexionar sobre la política pública y lo que está pasando”.
Díaz agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro, al igual que a Cándido, “por incentivar permanentemente este tipo de iniciativas. La internacionalización es hoy una política pública estratégica, y como tal, debe ser pensada, analizada e institucionalizada”.
Apertura estratégica
Juan Cruz Cándido destacó la posibilidad de “escucharnos y pensar juntos para que la apertura sea inteligente, que nos permita ir de lo local a lo global, poniendo en valor lo que hacen municipios y comunas, y que también se piensen como parte de un mundo que va más allá de los límites de la provincia y las fronteras de la Argentina”.
Para el secretario general de la Gobernación “es fundamental este tipo de encuentros, ya que en momentos en los cuales los Estados nacionales, como el de nuestro país, parecen retirarse de muchos temas o los dejan al azar, en Santa Fe entendemos que hay que tener una planificación estratégica respecto de su internacionalización y su vinculación con el mundo”.
Política global
Jorge Argüello fue uno de los panelistas destacados de la jornada. El ex embajador argentino analizó que “frente a un escenario internacional más fragmentado, las ciudades, las provincias y las regiones comenzaron a asumir un protagonismo creciente: eso es lo que llamamos diplomacia subnacional. Esto constituye un cambio histórico enorme”.
Emil Rodríguez Garabot, referente de CAF, valoró el encuentro al señalar que “nos pareció de mucho interés apoyar esta jornada en Santa Fe y darle seguimiento a las necesidades que tenga la provincia. Seguimos muy de cerca los proyectos y programas de desarrollo que se impulsan desde aquí porque se implementan en diversas ciudades, con impacto directo en la comunidad”.