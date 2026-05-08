La Sede de Gobernación de la provincia de Santa Fe, ubicada en la calle Santa Fe 1950 de la ciudad de Rosario, recibirá este viernes a un total de 20 disertantes, expositores y moderadores para la 1º Jornada sobre la Internacionalización de la Provincia de Santa Fe.
Santa Fe realiza la primera Jornada sobre la Internacionalización en la provincia
La sede es Rosario y abordará, junto a una extensa lista de invitados, el concepto “Territorios que dialogan con el mundo: cooperación, innovación y desarrollo desde el Sur”.
La actividad a cargo de la Secretaría de Relaciones Internacionales del gobierno santafesino abordará la temática “Territorios que dialogan con el mundo: cooperación, innovación y desarrollo desde el Sur”.
Desde la Secretaría lo definieron como “un espacio de diálogo entre actores del sector público, académico e internacional sobre cooperación, financiamiento e innovación para el desarrollo”.
Esta jornada comenzará a las 9 horas de este 8 de mayo y finalizará aproximadamente a las 16:30
La programación
Dentro de la extensa lista de expositores invitados a la jornada en diferentes paneles, se destaca la presencia de Lilia Eugenia Rossbach Suárez, embajadora de México en Argentina desde 2021 y que fue designada como Presidenta Honoraria de la Institución de la Cámara de Comercio Argentina-Mexicana.
Jorge Argüello también estará dentro de uno de los paneles, reconocido por ser ex embajador argentino en Estados Unidos y ex representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En lo que respecta al plano oficial, se presentarán Claudio Díaz, secretario de Relaciones Internacionales de Santa Fe; Fabián Bastia, ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe; y Pablo Olivares, ministro de Economía de la provincia de Santa Fe.
Programa completo
- 09:00: Acreditaciones.
- 09:30: Apertura institucional con Fabián Bastía, Juan Cruz Cándido, Eduardo Almirantearena y Claudio Díaz.
- 10:15: Conferencia Central: "Territorios que se proyectan al mundo". Exponen: Jorge Argüello y Bernabé Malacalza. Modera: Carla Morasso.
- 11:30: Panel 1: "De la cooperación internacional a la gobernanza". Exponen: Lilia Eugenia Rossbach Suárez, Sebastián Waisgrais y Claudio Díaz. Modera: María del Huerto Romero.
- 13:30: Panel 2: "Financiamiento internacional para el desarrollo sostenible e inclusivo". Exponen: Pablo Olivares, Emil Rodríguez Garabot, Gastón Gómez y Gonzalo Saglione. Modera: José Fernández Alonso.
- 14:30: Conversatorio: "Innovación, ciencia y comercio internacional". Exponen: Julieta Zelicovich, Emilce Terré y Eduardo Matozo. Modera: Hugo Ramos.
- 16:00: Síntesis de la Jornada: Anabella Busso y Claudio Díaz.
Los fundamentos del evento
Desde la Secretaría de Relaciones Internacionales santafesina afirman que se ha consolidado una política de internacionalización para fortalecer su proyección global y promover la cooperación descentralizada.
“En un contexto de reconfiguración del multilateralismo y transiciones digital y ambiental, la acción internacional de las provincias cobra relevancia para el desarrollo sostenible y la innovación”, agregan.
El objetivo central de esta edición fundacional del evento es convertirse en “un espacio de intercambio entre actores locales e internacionales para compartir aprendizajes y explorar soluciones desde el territorio”.