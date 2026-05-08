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Santa Fe realiza la primera Jornada sobre la Internacionalización en la provincia

La sede es Rosario y abordará, junto a una extensa lista de invitados, el concepto “Territorios que dialogan con el mundo: cooperación, innovación y desarrollo desde el Sur”.

El símbolo de la provincia cumple 200 años. Crédito: Pablo Aguirre.El símbolo de la provincia cumple 200 años. Crédito: Pablo Aguirre.
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La Sede de Gobernación de la provincia de Santa Fe, ubicada en la calle Santa Fe 1950 de la ciudad de Rosario, recibirá este viernes a un total de 20 disertantes, expositores y moderadores para la 1º Jornada sobre la Internacionalización de la Provincia de Santa Fe.

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La actividad a cargo de la Secretaría de Relaciones Internacionales del gobierno santafesino abordará la temática “Territorios que dialogan con el mundo: cooperación, innovación y desarrollo desde el Sur”.

Desde la Secretaría lo definieron como “un espacio de diálogo entre actores del sector público, académico e internacional sobre cooperación, financiamiento e innovación para el desarrollo”.

Esta jornada comenzará a las 9 horas de este 8 de mayo y finalizará aproximadamente a las 16:30

La programación

Dentro de la extensa lista de expositores invitados a la jornada en diferentes paneles, se destaca la presencia de Lilia Eugenia Rossbach Suárez, embajadora de México en Argentina desde 2021 y que fue designada como Presidenta Honoraria de la Institución de la Cámara de Comercio Argentina-Mexicana.

Lilia Eugenia Rossbach Suárez, embajadora de México en Argentina desde 2021, transversal a ambas gestiones. Crédito: Cancillería ArgentinaLilia Eugenia Rossbach Suárez, embajadora de México en Argentina desde 2021, transversal a ambas gestiones. Crédito: Cancillería Argentina

Jorge Argüello también estará dentro de uno de los paneles, reconocido por ser ex embajador argentino en Estados Unidos y ex representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Jorge Argüello, ex embajador argentino en Estados Unidos y ex representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Jorge Argüello, ex embajador argentino en Estados Unidos y ex representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En lo que respecta al plano oficial, se presentarán Claudio Díaz, secretario de Relaciones Internacionales de Santa Fe; Fabián Bastia, ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe; y Pablo Olivares, ministro de Economía de la provincia de Santa Fe.

Programa completo

  • 09:00: Acreditaciones.
  • 09:30: Apertura institucional con Fabián Bastía, Juan Cruz Cándido, Eduardo Almirantearena y Claudio Díaz.
  • 10:15: Conferencia Central: "Territorios que se proyectan al mundo". Exponen: Jorge Argüello y Bernabé Malacalza. Modera: Carla Morasso.
  • 11:30: Panel 1: "De la cooperación internacional a la gobernanza". Exponen: Lilia Eugenia Rossbach Suárez, Sebastián Waisgrais y Claudio Díaz. Modera: María del Huerto Romero.
  • 13:30: Panel 2: "Financiamiento internacional para el desarrollo sostenible e inclusivo". Exponen: Pablo Olivares, Emil Rodríguez Garabot, Gastón Gómez y Gonzalo Saglione. Modera: José Fernández Alonso.
  • 14:30: Conversatorio: "Innovación, ciencia y comercio internacional". Exponen: Julieta Zelicovich, Emilce Terré y Eduardo Matozo. Modera: Hugo Ramos.
  • 16:00: Síntesis de la Jornada: Anabella Busso y Claudio Díaz.

Los fundamentos del evento

Desde la Secretaría de Relaciones Internacionales santafesina afirman que se ha consolidado una política de internacionalización para fortalecer su proyección global y promover la cooperación descentralizada.

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“En un contexto de reconfiguración del multilateralismo y transiciones digital y ambiental, la acción internacional de las provincias cobra relevancia para el desarrollo sostenible y la innovación”, agregan.

El objetivo central de esta edición fundacional del evento es convertirse en “un espacio de intercambio entre actores locales e internacionales para compartir aprendizajes y explorar soluciones desde el territorio”.

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