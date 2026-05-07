Tras la reunión entre Rubio y León XIV

El Vaticano y Washington fortalecen el diálogo diplomático

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo una audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano, en un encuentro que ambas partes calificaron como positivo y constructivo. Durante la reunión se abordaron temas vinculados a la paz internacional, la cooperación humanitaria y la relación bilateral entre Estados Unidos y la Santa Sede.