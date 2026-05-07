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Tras la reunión entre Rubio y León XIV

El Vaticano y Washington fortalecen el diálogo diplomático

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo una audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano, en un encuentro que ambas partes calificaron como positivo y constructivo. Durante la reunión se abordaron temas vinculados a la paz internacional, la cooperación humanitaria y la relación bilateral entre Estados Unidos y la Santa Sede.

Estados Unidos y el Vaticano ratificaron su compromiso común por la paz. Credito: REUTERSEstados Unidos y el Vaticano ratificaron su compromiso común por la paz. Credito: REUTERS
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El Gobierno de Estados Unidos y el Vaticano volvieron a mostrar señales de acercamiento diplomático tras la reunión mantenida este jueves entre el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano.

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El encuentro, realizado a puertas cerradas y con una duración aproximada de 45 minutos, fue definido por Washington como una conversación “amistosa y constructiva”, en un contexto marcado por diferencias recientes entre el presidente Donald Trump y el Sumo Pontífice sobre distintos temas internacionales y sociales.

A través de un comunicado oficial, el Departamento de Estado estadounidense destacó “la solidez de las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede”, además del “compromiso común de promover la paz y la dignidad humana”.

U.S. Secretary of State Marco Rubio leaves the San Damaso courtyard after meeting Pope Leo XIV at the Vatican, May 7, 2026. REUTERS/Yara NardiEEUU destacó la “solidez” de las relaciones con el Vaticano

Según la administración norteamericana, durante la audiencia ambas partes repasaron distintas iniciativas humanitarias en desarrollo en el continente americano y dialogaron sobre los esfuerzos diplomáticos orientados a alcanzar “una paz duradera en Medio Oriente”.

El Vaticano insistió en trabajar “incansablemente” por la paz

Por su parte, la Santa Sede también difundió un comunicado oficial en el que subrayó el tono positivo del encuentro y remarcó la necesidad de sostener el diálogo internacional.

Pope Leo XIV meets U.S. Secretary of State Marco Rubio at the Vatican, May 7, 2026. Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTYEEUU destacó la “solidez” de las relaciones con el Vaticano

Desde el Vaticano señalaron que durante la conversación se abordó “la necesidad de trabajar incansablemente en favor de la paz”, al tiempo que se reafirmó “el compromiso común de mantener buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y Estados Unidos”.

Las expresiones difundidas por ambas partes reflejan la intención de preservar los canales diplomáticos y sostener agendas de cooperación en temas humanitarios, religiosos y geopolíticos, más allá de las diferencias políticas que puedan existir entre Washington y el liderazgo de la Iglesia Católica.

Reunión con el cardenal Pietro Parolin

Luego de la audiencia con León XIV, Rubio mantuvo un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, considerado el principal referente diplomático de la Santa Sede.

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De acuerdo con el Departamento de Estado, la reunión permitió ratificar “la sólida y constante asociación entre Estados Unidos y la Santa Sede en favor de la libertad religiosa”, uno de los ejes históricos de cooperación entre ambas partes.

Pope Leo XIV meets U.S. Secretary of State Marco Rubio at the Vatican, May 7, 2026. Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTYEEUU destacó la “solidez” de las relaciones con el Vaticano

El viaje de Rubio al Vaticano se produce en un escenario internacional complejo, marcado por conflictos armados, tensiones diplomáticas y debates globales vinculados a derechos humanos, migración y estabilidad internacional, temas sobre los cuales tanto Washington como la Santa Sede mantienen una fuerte presencia en la agenda global.

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