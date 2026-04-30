El intendente de la ciudad capital, Juan Pablo Poletti, y la directora de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE), Lucila García, participan en Madrid, España, del Bloomberg CityLab, una cumbre internacional anual donde se reúnen alcaldes y expertos para compartir experiencias sobre diversos temas que afectan a las grandes urbes.
Poletti en Madrid: cuáles son las áreas sociales y productivas para las cuales se buscan inversiones
El primer mandatario local y la titular de ACICE, Lucila García, se encuentran en la capital española: participan del evento Bloomberg CityLab. Generación de empleo, economía circular, resiliencia urbana y cambio climático, las claves.
Cambio climático, gestión de residuos, movilidad, equidad social, tecnologías aplicadas a la solución de problemas, infraestructura verde y resiliencia urbana, generación de fuentes de empleo, educación y nuevos desafíos para los jóvenes son algunos de los tópicos que se abordan en las jornadas que se van desarrollando.
Dos novedades
Se conocieron dos novedades: la primera, que en cinco días de presencia en la capital española, el municipio capitalino obtuvo financiamiento internacional y asistencia técnica por 50 mil dólares para lanzar convocatorias de innovación abierta dirigidas a jóvenes de entre 15 y 24 años.
“Esto permitirá impulsar proyectos vinculados a la acción climática, promoviendo el protagonismo de las juventudes en la construcción de soluciones locales”, dijeron fuentes de prensa del gobierno local. El programa prevé la posibilidad de acceder a otros 50 mil dólares si se alcanza los objetivos proyectados.
Por otro lado, Santa Fe ciudad fue seleccionada para integrar la nueva cohorte del Fondo de Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, iniciativa global que impulsa a los gobiernos locales a trabajar junto a jóvenes en el diseño e implementación de soluciones frente al cambio climático.
“La incorporación al fondo de Bloomberg posiciona a Santa Fe dentro de una red internacional de 300 ciudades comprometidas con la acción climática y la participación juvenil”, aseguraron las mismas fuentes.
Desde la capital española
En diálogo con El Litoral, tanto el intendente Poletti como la directora de la ACICE, Lucila García, respondieron preguntas respecto de las líneas de financiamiento que buscan atraerse, y las experiencias locales que fueron compartidas con alcaldes y expertos de otras regiones de Europa.
-¿Qué tipo de inversiones buscan atraerse y qué destino (áreas en y políticas públicas en particular) tendrían estas inversiones para la ciudad de Santa Fe?
-García: El objetivo de nuestra presencia en Madrid no es únicamente atraer inversiones privadas en sentido tradicional, sino abrir y fortalecer canales con distintos tipos de actores: organismos internacionales, agencias de cooperación, redes de ciudades, bancos de desarrollo, fundaciones globales y gobiernos locales con experiencia en políticas urbanas innovadoras.
En ese marco, Santa Fe viene trabajando con instituciones como Bloomberg Philanthropies, OCDE, GCoM -Global Covenant of Mayors- Mercociudades, AFD y otras plataformas internacionales que permiten acceder a asistencia técnica, cooperación, financiamiento y visibilidad para proyectos locales.
En Madrid se mantuvieron instancias de intercambio y reuniones vinculadas a estos objetivos. La participación en CityLab, en el encuentro de OECD Champion Mayors de alto nivel y en el desayuno de GCoM permitió presentar la agenda de Santa Fe ante referentes internacionales y explorar futuras oportunidades de cooperación y financiamiento.
También se gestionaron encuentros institucionales con autoridades de Madrid y con actores vinculados a la agenda iberoamericana, con especial interés en temas como economía circular, gestión de residuos, cambio climático, innovación, desarrollo productivo e internacionalización.
Las inversiones o líneas de financiamiento que se buscan atraer tendrían como destino proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad. Entre ellos se destacan iniciativas vinculadas a la transición climática, y la economía circular y la mejora de la gestión de residuos
También, la resiliencia urbana, la infraestructura verde, la movilidad sostenible, la innovación pública, la generación de empleo y el fortalecimiento del ecosistema científico-tecnológico y productivo local.
La prioridad es que cada oportunidad internacional se traduzca en beneficios concretos para los vecinos: mejores servicios, más empleo, mayor competitividad, más sostenibilidad y una ciudad mejor preparada para los desafíos del futuro.
-¿Qué importancia se le da en este evento global a la ubicación de Santa Fe capital como “ciudad-hidrovía” de la región del Mercosur, con un Puerto muy importante, con exportadores de peso, de cara a la gestión de esas líneas de financiamiento internacional?
-García: Si bien esta temática no fue un tema exclusivo de la agenda en el marco del evento, un eje importante de la carta de presentación de Santa Fe es su condición de nodo estratégico del Mercosur.
La ubicación geográfica de la capital provincial, su relación con el Puerto, su vínculo con el sistema productivo-exportador y su potencial logístico son “activos” centrales para pensar proyectos de competitividad regional, comercio exterior, infraestructura y desarrollo productivo.
Santa Fe tiene una posición privilegiada para articular producción, conocimiento, logística y vinculación internacional. Esa mirada resulta clave al momento de dialogar con organismos de financiamiento y cooperación, porque permite mostrar que invertir en la ciudad no solo impacta aquí, sino en un nodo urbano-productivo de la región.
Proyectos locales
-¿Qué proyectos que se implementan en la ciudad fueron explicados y comentados ante las autoridades internacionales? ¿Se han obtenido sugerencias, devoluciones por parte de expertos internacionales sobre estos desarrollos locales en pos de ser mejorados o ampliados?, consultó El Litoral.
-Poletti: Entre los proyectos y líneas de trabajo presentados se destacaron especialmente aquellos vinculados al ambiente, la resiliencia y la identidad territorial de Santa Fe.
La ciudad convive con un sistema hídrico y lagunar que forma parte de su identidad, pero también plantea desafíos permanentes en materia de gestión del riesgo, adaptación climática, planificación urbana y protección ambiental.
Por eso se compartieron experiencias vinculadas a la gestión hídrica, la Reserva Natural Urbana del Oeste, la infraestructura verde, la recuperación de espacios ambientales, la gestión de residuos, la economía circular y programas como Eco-Carga, que se enmarcan en la estrategia de una Santa Fe más limpia.
También se mencionaron políticas orientadas a modernizar la gestión pública y mejorar la prestación de servicios urbanos, incluyendo esquemas de articulación público-privada, mejoras en alumbrado, planificación basada en datos y programas de innovación local.
La ciudad busca mostrar que no parte de cero: cuenta con proyectos en marcha, capacidades institucionales y una agenda clara de internacionalización al servicio del desarrollo local.
En cuanto a devoluciones o sugerencias de expertos internacionales, estos espacios permiten validar, mejorar y escalar las políticas locales. Uno de los principales aprendizajes es la importancia de presentar proyectos maduros, con datos, indicadores, impacto medible y capacidad de implementación.
También se destacó la necesidad de integrar la agenda ambiental con la productiva y social: es decir, que la economía circular, la gestión de residuos, la movilidad, la infraestructura verde o la innovación no sean políticas aisladas, sino parte de una estrategia integral de desarrollo urbano.
La participación en Madrid permitió fortalecer una idea central: Santa Fe tiene condiciones para proyectarse internacionalmente no sólo por su historia y ubicación, sino por su capacidad de construir una agenda urbana moderna, sostenible e innovadora.
El desafío ahora es transformar esos vínculos internacionales en cooperación concreta, asistencia técnica, financiamiento y proyectos que mejoren la calidad de vida de los santafesinos -concluyó el intendente Poletti.