Congreso de la Nación

“Hojarasca”: 9 leyes curiosas y poco conocidas que el gobierno de Milei busca derogar

La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación -encabezado por Federico Sturzenegger-, busca “simplificar” el entramado legal argentino mediante la eliminación de unas 70 normas antiguas que, según el oficialismo, generan burocracia innecesaria y superposición normativa. Las más resonantes.