Una medida moral de la sociedad: el lugar que ocupa la discapacidad

El Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) tradicionalmente era un cuadro azul con una figura blanca estilizada en silla de ruedas, diseñado para identificar zonas, vehículos o servicios adaptados. En 2015, la ONU lanzó un nuevo símbolo, más inclusivo, que muestra una figura humana con los brazos abiertos, representando la accesibilidad universal.