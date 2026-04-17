Santa Fe acaba de protagonizar uno de los cambios institucionales más trascendentes de su historia reciente.
Una conquista institucional con una deuda fiscal pendiente
La nueva autonomía de los municipios santafesinos requiere un sistema de coparticipación que garantice recursos adecuados para su viabilidad.
La sanción de la nueva Ley Orgánica de Municipios, en el marco de la reciente reforma constitucional provincial, representa mucho más que una simple actualización normativa: implica el reconocimiento efectivo de la autonomía municipal y el inicio de una nueva etapa en la organización política del Estado santafesino.
El fortalecimiento institucional local, largamente reclamado por sectores doctrinarios, académicos e institucionales, deja de ser una aspiración teórica para convertirse en una realidad normativa tangible. Santa Fe abandona así, al menos en los papeles, una lógica de centralidad provincial para avanzar hacia un modelo de mayor descentralización política, administrativa y funcional.
Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes reformas estructurales, el verdadero desafío no reside en la proclamación de los principios sino en la viabilidad de su implementación.
Y es precisamente allí donde aparece la principal incógnita que hoy sobrevuela el nuevo régimen municipal santafesino: la autonomía fue consagrada, pero su sostenibilidad financiera aún permanece indefinida o por lo menos, no definida de manera total.
La historia institucional argentina ofrece algunos ejemplos de reformas que, impulsadas con ambición transformadora, encontraron su límite cuando debieron enfrentarse a la realidad presupuestaria. Y es que, en definitiva, el poder político sin capacidad financiera rara vez trasciende el plano declarativo.
Gobernar no consiste solamente en detentar competencias normativas o potestades administrativas; gobernar implica prestar servicios, sostener estructuras, ejecutar políticas públicas, invertir, planificar, atender contingencias y dar respuesta cotidiana a demandas sociales crecientes.
Y para todo ello existe un requisito elemental e insustituible: recursos. Allí aparece hoy la principal tensión de esta nueva etapa.
Rol político de los municipios
La nueva ley reconoce mayores facultades, fortalece la estructura institucional de los municipios y amplía su protagonismo en la vida pública local. Pero el sistema de financiamiento que debe sostener esa nueva autonomía todavía no fue reformulado totalmente.
La discusión sobre la nueva ley de coparticipación -esencial para determinar cómo se distribuirán los recursos provinciales entre los municipios- sigue pendiente. En otras palabras, Santa Fe acaba de redefinir el rol político de sus municipios antes de terminar de definir con qué recursos deberán ejercer ese nuevo rol.
Desde el punto de vista hacendal, planificar sin conocer con certeza la futura estructura de ingresos equivale a conducir mirando por el espejo retrovisor.
Los municipios hoy deben comenzar a adaptar su funcionamiento, repensar sus competencias y proyectar su desarrollo bajo un nuevo esquema institucional, pero sin saber aún cuáles serán las reglas definitivas que determinarán una parte sustancial de su sustentabilidad fiscal.
Este escenario de incertidumbre impide a los gobiernos municipales a planificar seriamente su crecimiento, su política de inversiones o su estrategia de infraestructura. Ningún intendente puede proyectar obras de mediano plazo, profesionalizar estructuras administrativas o asumir nuevas obligaciones si desconoce cuánto dinero recibirá bajo el futuro régimen de distribución.
La autonomía política sin previsibilidad económica puede transformarse rápidamente en una autonomía meramente formal. Más aún si se considera que, históricamente, buena parte de los municipios santafesinos dependen en gran medida de recursos que no generan directamente.
Si bien los gobiernos locales cuentan con potestades tributarias propias -fundamentalmente a través de tasas, derechos y contribuciones-, en numerosos casos esos recursos resultan insuficientes para sostener integralmente el funcionamiento municipal.
La coparticipación y las transferencias no automáticas de otras jurisdicciones siguen siendo componentes importantes en su estructura de ingresos. Si se analiza en términos cuantitativos la incidencia de los recursos que surgen de la coparticipación, en muy pocas municipalidades es menor al cincuenta por ciento (50 %) del total de ingresos que perciben.
Por eso, cuando la capacidad de autogobierno se consolida pero la discusión sobre el financiamiento queda pendiente, surge inevitablemente una tensión estructural: más responsabilidades, pero aún sin certeza respecto de los recursos. Ese es el gran desafío que enfrenta hoy el municipalismo santafesino.
La historia administrativa ofrece varios ejemplos de descentralización fallidas no por defectos conceptuales, sino por haber transferido funciones sin recursos equivalentes. Y cuando eso ocurre, el resultado suele ser siempre el mismo: gobiernos locales sobrecargados de responsabilidades, con escasa capacidad financiera, obligados a improvisar soluciones de corto plazo.
Improvisaciones que no siempre dieron resultados satisfactorios. En ese contexto, también aparece otro riesgo evidente: que la necesidad de financiar nuevas obligaciones derive en un aumento de la presión tributaria local.
Ante mayores competencias y ausencia de definiciones claras sobre el nuevo esquema de reparto, muchos municipios podrían verse empujados a reforzar su recaudación propia mediante subas de tasas, creación de nuevos derechos o ampliación de cargas tributarias sobre vecinos, comercios e industrias.
Desde una lógica administrativa sería comprensible, pero desde una perspectiva económica, podría convertirse en una fuente adicional de tensión en un contexto donde la presión tributaria general ya constituye una preocupación permanente para los contribuyentes.
Sustentabilidad financiera
La futura ley también abre una oportunidad histórica para modernizar profundamente el sistema de financiamiento local en Santa Fe. Si dicha ley de coparticipación es diseñada con criterios técnicos, transparentes y modernos, la provincia podría avanzar hacia un esquema mucho más equilibrado, racional y eficiente de distribución de recursos.
Esa futura discusión permitirá revisar criterios históricos, corregir inequidades, actualizar parámetros de reparto y construir un modelo más alineado con las realidades actuales de cada territorio.
Podría incluso incorporar variables vinculadas al esfuerzo fiscal, la eficiencia administrativa, la población atendida, la prestación efectiva de servicios o las necesidades estructurales de infraestructura, entre otras.
Pero si esa discusión se reduce a una mera puja distributiva en la cual cada actor trata de obtener el máximo beneficio, sin tener en cuenta el bien común, el riesgo será enorme: convertir una oportunidad histórica de modernización institucional en una simple reasignación coyuntural de recursos, donde algunas posibles mezquindades pueden arruinar un esquema equitativo.
El debate pendiente no es simplemente cuánto dinero recibe cada municipio. Lo que está en juego es el modelo mismo de sustentabilidad financiera del sistema local santafesino para los próximos años. Y, esto es un verdadero desafío político, porque la autonomía no se mide únicamente por la posibilidad de elegir autoridades, sancionar normas o ampliar estructuras institucionales.
La verdadera capacidad de autogobierno se verifica cuando un gobierno local puede administrar con independencia, planificar con previsibilidad y responder eficazmente a las necesidades de su comunidad sin depender permanentemente de decisiones ajenas.
Santa Fe dio un paso enorme en el plano institucional. Nadie puede discutir que el reconocimiento de la autonomía municipal representa un avance democrático, moderno y necesario. Pero también es cierto que toda transformación profunda requiere completar su diseño con instrumentos financieros que la hagan viable.
Sí, consideramos la nueva Ley Orgánica de Municipios como una conquista institucional, pero, deberá todavía atravesar su prueba más difícil: demostrar que puede sostenerse en términos económicos y presupuestarios. Porque en definitiva, el éxito o fracaso de esta reforma no dependerá tanto de cómo fue redactada la ley, sino de cómo se construya el sistema de financiamiento que deberá darle sustento.
Ese será, sin duda, el gran debate institucional de la etapa que comienza. Y para dicha discusión será necesario que los legisladores puedan tener una visión global de lo que representan las haciendas municipales, y su relación con el Gobierno Provincial, orientando la búsqueda de la solución que pueda contener equilibrio entre equidad y solidaridad.
Es una tarea que le corresponde, en primer lugar a los legisladores, en la cual, seguramente participará el Poder Ejecutivo Provincial, y encontrará en los intendentes actores con legítima vocación de incidencia en el proceso.
La discusión que Santa Fe tiene por delante no es meramente presupuestaria ni técnica, es una definición estructural sobre qué tipo de municipalismo pretende construir en un futuro. Y en esto encontramos el verdadero interrogante de fondo:
¿Está la Provincia dispuesta a consolidar municipios verdaderamente autónomos, o la autonomía quedará reducida a una valiosa declaración jurídica sin respaldo económico suficiente para sostenerla?