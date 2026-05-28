Respuesta rápida

El Gobierno lanzó un programa nacional para acelerar la atención del ACV y reducir secuelas

La iniciativa de la que participa Santa Fe fue anunciada durante la VII Ministerial Meeting de la Global Stroke Alliance, en Buenos Aires. El plan apunta a coordinar redes hospitalarias, protocolos unificados y herramientas digitales para mejorar la atención del accidente cerebrovascular, una de las principales causas de muerte y discapacidad en Argentina.