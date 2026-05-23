Este viernes 22 de mayo, en el recinto del Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, se llevó adelante el reconocimiento al Dr. Alejandro Musacchio como Santafesino Destacado, en mérito a su trayectoria profesional, su compromiso con la salud pública y su aporte permanente al desarrollo de la medicina santafesina.
Por su aporte a la salud y la medicina, Alejandro Musacchio fue reconocido como Santafesino Destacado
El Dr. Musacchio, líder en neurocirugía endovascular, fue homenajeado en Santa Fe por su compromiso con la salud pública y la prevención de ACV.
La distinción fue impulsada por la concejala Violeta Quiroz y contó con la presencia de los concejales Jorge Fernández, Jorgelina Mudallel e Ignacio Laurenti, quienes acompañaron el homenaje realizado al reconocido profesional santafesino.
Musacchio se desempeña actualmente en el Hospital José María Cullen, en el Sanatorio Santa Fe y en la Fundación FUCAC, donde también ocupa la presidencia. En los últimos años se consolidó como una referencia nacional en neurocirugía endovascular y neurorradiología intervencionista, especialmente en el abordaje de accidentes cerebrovasculares (ACV).
Durante el acto se destacó no solamente su excelencia médica y científica, sino también su permanente tarea de concientización pública sobre la prevención y detección temprana de enfermedades cerebrovasculares.
“El doctor Musacchio representa el enorme nivel profesional y humano que tiene Santa Fe. Su trabajo salva vidas, pero además contribuye permanentemente a generar conciencia y acercar información fundamental a la sociedad”, expresó la concejala Violeta Quiroz.
El profesional tomó relevancia pública a partir de sus intervenciones y explicaciones médicas vinculadas a los accidentes cerebrovasculares, donde siempre remarca la importancia de la prevención, el control de factores de riesgo y la necesidad de actuar rápidamente ante síntomas compatibles con un ACV.
Musacchio ha advertido en distintas entrevistas que en Argentina ocurre un ACV cada cuatro minutos y que se trata de una de las principales causas de muerte e invalidez, insistiendo en la necesidad de fortalecer la prevención y la atención médica temprana.
Quiróz señaló que el reconocimiento busca “poner en valor a santafesinos que, desde el compromiso, la vocación y el profesionalismo, representan un orgullo para toda la ciudad y la provincia”.