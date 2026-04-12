Universidad Notarial Argentina

Profesor Extraordinario

El prestigioso jurista y docente, Rodolfo Vigo, recibió la medalla y el diploma por su destacada trayectoria en filosofía del derecho y ética profesional. El reconocimiento fue entregado por el Rector de la institución, Sebastián Cosola, en el marco de la capacitación continua que impulsa la casa de altos estudios.