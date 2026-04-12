El santafesino Rodolfo Vigo fue reconocido por las autoridades de la Universidad Notarial Argentina donde se desempeña como docente en filosofía del derecho y ética profesional.
Profesor Extraordinario
El prestigioso jurista y docente, Rodolfo Vigo, recibió la medalla y el diploma por su destacada trayectoria en filosofía del derecho y ética profesional. El reconocimiento fue entregado por el Rector de la institución, Sebastián Cosola, en el marco de la capacitación continua que impulsa la casa de altos estudios.
El Rector de dicha Universidad, Sebastián Cosola entregó a Vigo la medalla y diploma como Profesor Extraordinario de dicha casa de estudios cuya fundación y reconocimiento remite al año 1964.
La Universidad Notarial Argentina tiene como objetivo central la capacitación continua y el perfeccionamiento de los escribanos públicos. Se encarga de dictar carreras de posgrado, doctorados, especializaciones y diplomaturas relacionadas con el derecho notarial, registral y civil.