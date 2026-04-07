Nuevo documental de Ernesto Fontan

"Una y mil veces": memoria, compromiso y revolución

El segundo trabajo del realizador de “Tarará” reconstruye la historia de 52 exiliados uruguayos que se sumaron voluntariamente a la revolución nicaragüense, en un relato íntimo y político que indaga en el compromiso, la memoria y las utopías de una generación marcada por las luchas de los años 70.