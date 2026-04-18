La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe realizó este jueves en el recinto un acto de homenaje y reconocimiento a tres destacadas personalidades santafesinas: los doctores Leandro Pierini y Alejandro Federico Musacchio. Y de igual modo lo hizo con el relator jineteadas Miguel Ángel Gómez.
Reconocimiento del Senado a dos médicos santafesinos
El cuerpo distinguió a Leandro Pierini y Alejandro Federico Musacchio por su trayectoria. También destacó al relator de jineteadas Miguel Ángel Gómez.
El cuerpo deliberativo, en sendas resoluciones, dispuso esas distinciones que se cumplieron este jueves 16 de abril. La jornada en el recinto fue presidida por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.
La ceremonia se desarrolló ante un recinto colmado, que contó con la presencia de los senadores Joaquín Raúl Gramajo (9 de Julio) y Julio Garibaldi (La Capital). Vale mencionar que el acto se llevó adelante a partir de diversas iniciativas legislativas impulsadas por esos legisladores y aprobadas por unanimidad.
Al hacer uso de la palabra, Michlig agradeció la presencia de los homenajeados y de las familias que acompañaron la ceremonia. Sobre los doctores Pierini y Musacchio, valoró especialmente sus trayectorias y el servicio brindado a la comunidad santafesina.
En relación a Miguel Ángel Gómez, a quien mencionó afectuosamente como “Miguelito”, repasó su extensa historia de vida y trabajo, marcada por sus orígenes humildes en el norte provincial, su paso por San Cristóbal y su actual residencia en San Guillermo. También resaltó su compromiso con las tradiciones populares y su reconocida labor en escenarios de todo el país.
Durante su mensaje, Michlig reflexionó “sobre las coincidencias de la vida, porque en este homenaje donde reunimos a la ciencia y a nuestras tradiciones, coinciden Miguelito con ‘Tucho’ Pierini, padre del doctor homenajeado, quien en un momento difícil de salud debió intervenir para salvarle la vida”.
“El homenaje es para ustedes, pero el honor es nuestro por poder tenerlos presentes en este recinto. Muchas gracias a ustedes y a sus familias”, expresó el titular de la Cámara.
Por su parte, el senador Gramajo destacó el carácter representativo del Senado santafesino y sostuvo que “esta es la cámara más federal de la provincia, porque acá está la representación genuina de norte a sur, de este a oeste”. En ese sentido, remarcó que además de legislar, el Cuerpo tiene la responsabilidad de reconocer a quienes se destacan en la ciencia, la cultura y distintos ámbitos de la sociedad.
Tras repasar la trayectoria de los médicos homenajeados, el representante de 9 de Julio afirmó que “más allá de las palabras que nosotros podamos invocar, estos dos doctores que hoy nos acompañan tienen los mejores pergaminos que se pueden alcanzar, que son los pergaminos de la gente”. Asimismo, valoró que ambos profesionales “trascienden las fronteras de su ciudad y de toda la provincia”.
Al agradecer la distinción, Alejandro Musacchio recordó su vocación de servicio y afirmó que durante toda su carrera trabajó “pensando en que Santa Fe y Argentina tengan siempre lo mejor”. Además, destacó el nivel profesional y tecnológico del sistema de salud santafesino, tanto en el ámbito público como privado.
Por su parte, Leandro Pierini dedicó un especial reconocimiento a su familia y señaló que “para mí es un honor este homenaje, que en este caso es para mí, pero en realidad uno tiene detrás todo un equipo que nos permite desarrollar nuestra labor y hacen que Santa Fe tenga un servicio de salud de primer nivel”.