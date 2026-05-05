La organización CILSA realizará un evento especial en la ciudad de Santa Fe para conmemorar su 60° aniversario, con una jornada abierta a toda la comunidad que buscará visibilizar el trabajo que realiza con personas con discapacidad.
CILSA celebra 60 años con actividades inclusivas en el Puente Colgante
Con eje en la inclusión, representantes de la ONG explicaron el alcance de la jornada, que incluirá actividades recreativas, exhibiciones deportivas adaptadas y una entrega de sillas de ruedas para personas con discapacidad en la ciudad.
La jornada principal será el 14 de mayo en el Puente Colgante, de 9 a 12. La secretaria Eliana Velazco y el entrenador Emmanuel Leguizamón visitaron Primera Mañana para brindar detalles de la propuesta y convocar a la comunidad. “Vamos a estar con distintas actividades pensadas para compartir con el público y dar a conocer el trabajo que realizamos”, remarcaron.
En ese sentido, Velazco remarcó el valor simbólico del aniversario: “Son 60 años de un trabajo en la sociedad muy importante para valorizar y generar oportunidades para las personas con discapacidad”.
Inclusión y cambio de mirada
Desde la organización señalaron que el objetivo también es promover una transformación cultural en torno a la discapacidad. La secretaria subrayó: “Es dar un poco más de visibilidad a la persona con discapacidad y demostrar que somos capaces de hacer un montón de cosas”.
Además, insistió en la necesidad de romper prejuicios: “No por estar en una silla de ruedas estamos limitados, todo lo contrario”.
Por su parte, Leguizamón destacó que las actividades estarán pensadas para todo público: “Este festejo está orientado a toda persona que quiera asistir, no solo a instituciones, sino al público en general”.
Entrega de sillas y acompañamiento
Durante la jornada también se realizará una entrega simbólica de sillas de ruedas y se pondrá en valor el trabajo sostenido que realiza la organización. Velazco explicó: “No es que solamente se le da la silla, siempre estamos ahí para ver si le quedó bien, el acompañamiento es todo”.
En la misma línea, Leguizamón detalló el impacto de estas acciones: “Ver cómo cambia la realidad de una persona cuando recibe una silla adecuada es impresionante”.
También resaltaron el rol de los donantes y la comunidad: “Esto es gracias a las personas que colaboran, solos no se puede”, sostuvo Velazco.
Deporte, inclusión y participación
El evento incluirá exhibiciones deportivas adaptadas, como básquet y rugby en silla de ruedas, además de espacios de participación para el público. “Se pueden sentar a jugar y vivenciar el programa de concientización”, explicó Leguizamón.
Como parte de los festejos, el viernes y sábado previos se disputará en la ciudad la primera fecha de la Liga Nacional de rugby en silla de ruedas, con equipos de distintas provincias.
Finalmente, desde CILSA remarcaron que la celebración forma parte de un año con múltiples actividades: “Estamos realizando diferentes eventos durante todo el año, no solamente en Santa Fe”, concluyó Leguizamón.