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Caída masiva de Meta: reportan fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp

Las plataformas presentan interrupciones que afectan la comunicación y el acceso a sus servicios.

Reportan una caída masiva de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas de Meta.Reportan una caída masiva de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas de Meta.
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Los servicios de Meta registran fallas este viernes 12 de junio y usuarios de distintos países reportan problemas para acceder a Facebook e Instagram. La interrupción afecta principalmente el ingreso a las cuentas y el funcionamiento habitual de ambas plataformas.

De acuerdo con los primeros reportes, la caída comenzó a generar repercusión durante la mañana y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los usuarios, que buscaron otras redes para confirmar si el problema era generalizado.

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Por el momento, Meta no informó oficialmente cuál es el origen de la falla ni cuánto podría demorar la normalización del servicio. La situación permanece en desarrollo y los reportes continúan actualizándose con el correr de los minutos.

Las caídas de Facebook e Instagram suelen impactar de manera inmediata en millones de usuarios, creadores de contenido, medios, marcas y comercios que utilizan estas plataformas como canales centrales de comunicación, publicación y venta.

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