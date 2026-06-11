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Canadá impulsa un proyecto de ley para prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años

El Gobierno canadiense presentó una iniciativa legislativa para restringir el acceso de niños y adolescentes a las plataformas digitales. Las empresas que busquen excepciones deberán certificar entornos cien por ciento seguros ante un nuevo organismo regulador.