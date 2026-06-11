El Gobierno de Canadá presentó formalmente un proyecto de ley destinado a restringir el acceso a cuentas de redes sociales para todos los menores de 16 años. El paquete regulatorio se acopla a una tendencia de control digital que gana terreno a nivel internacional y busca mitigar la exposición de niños y adolescentes a dinámicas consideradas nocivas en los entornos virtuales.
Canadá impulsa un proyecto de ley para prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años
El Gobierno canadiense presentó una iniciativa legislativa para restringir el acceso de niños y adolescentes a las plataformas digitales. Las empresas que busquen excepciones deberán certificar entornos cien por ciento seguros ante un nuevo organismo regulador.
La normativa establece un esquema restrictivo general, aunque contempla que las empresas tecnológicas puedan tramitar una exención específica. Para obtener dicho permiso, las firmas del sector deberán auditar y demostrar de forma fehaciente que sus plataformas disponen de barreras tecnológicas e institucionales suficientes para garantizar la integridad de los usuarios de menor edad.
"Estamos fallando a nuestros niños. Ya basta", sentenció el ministro de Cultura canadiense, Marc Miller, al fundamentar el alcance de la propuesta ante el Parlamento.
Regulación de contenidos y control con IA
El texto legislativo define y tipifica siete categorías de contenidos perjudiciales sobre los cuales las corporaciones de comunicación digital deberán aplicar filtros estrictos. Entre los segmentos alcanzados se destacan los contenidos que inciten a la autolesión, promuevan el odio o la violencia, y aquellos vinculados a la difusión no consentida de material íntimo.
A su vez, la reforma introduce pautas obligatorias para las firmas que desarrollan y comercializan sistemas de chat conversacionales basados en Inteligencia Artificial (IA). Estas herramientas informáticas de soporte automatizado deberán incorporar protocolos de intervención inmediata ante situaciones de crisis personales manifestadas por los usuarios.
Para la fiscalización de este marco normativo se dispondrá la creación de la Comisión de Seguridad Digital de Canadá.
Este nuevo ente público centralizará los procesos de control, la validación de los mecanismos de verificación de edad y la penalización de los sitios destinados a adultos, los cuales quedarán completamente excluidos de la posibilidad de solicitar cualquier tipo de exención. Las autoridades prevén que la implementación total del organismo podría demandar hasta 18 meses.
Respaldo civil y antecedentes globales
La propuesta gubernamental cuenta con el aval técnico de entidades de la sociedad civil, tales como el Centro Canadiense para la Protección Infantil. Desde la organización alertaron sobre el incremento exponencial de delitos virtuales estructurados bajo la modalidad de sextorsión, detectados de manera primordial dentro de los servicios de mensajería de las plataformas más populares.
Con este paso institucional, Canadá se alinea a regulaciones de vanguardia en la materia debatidas o ya aplicadas en países como Australia, Brasil, Reino Unido, Francia y España.
En el caso del territorio australiano, donde rige una prohibición análoga para menores de 16 años, las autoridades de fiscalización informaron que las firmas del sector ya revocaron el acceso a millones de cuentas que pertenecían a usuarios en infracción con el límite de edad legal.