A horas del debut

Diego Gómez se quebró antes del debut de Paraguay: "Daré el 100% para darle alegrías a la gente"

El mediocampista paraguayo protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa al Mundial 2026. Visiblemente conmovido, habló sobre el orgullo de representar a su país y el desafío de devolverle una alegría a una afición que esperó 16 años para volver a vivir una Copa del Mundo.