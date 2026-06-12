A horas del esperado debut de Paraguay en el Mundial 2026, Diego Gómez protagonizó una de las imágenes más emotivas de la previa al torneo. Durante la conferencia de prensa realizada junto al entrenador Gustavo Alfaro, el mediocampista no pudo ocultar la emoción al referirse a lo que significa volver a representar a su país en una Copa del Mundo.
Diego Gómez se quebró antes del debut de Paraguay: "Daré el 100% para darle alegrías a la gente"
El mediocampista paraguayo protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa al Mundial 2026. Visiblemente conmovido, habló sobre el orgullo de representar a su país y el desafío de devolverle una alegría a una afición que esperó 16 años para volver a vivir una Copa del Mundo.
La Albirroja regresará al máximo escenario del fútbol después de 16 años de ausencia, una espera que alimentó la ilusión de toda una generación de futbolistas y aficionados. En ese contexto, Gómez dejó al descubierto sus sentimientos al hablar sobre el desafío que comenzará este viernes frente a Estados Unidos.
“Estoy contento de poder representar a mi país, que logró después de mucho tiempo una clasificación. Me conocen, yo soy muy emocional. La verdad es que trataré de dar el 100% para darle alegrías a la gente”, expresó con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.
Las palabras del volante reflejaron el peso emocional que tiene para Paraguay su regreso a una Copa del Mundo. La clasificación conseguida por el equipo dirigido por Gustavo Alfaro puso fin a una larga ausencia y devolvió al país sudamericano a la máxima cita del fútbol internacional.
El sueño mundialista vuelve a Paraguay
La selección paraguaya iniciará su camino en el Grupo D este 12 de junio frente a Estados Unidos en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Posteriormente se medirá con Turquía el 20 de junio en el Levi's Stadium de Santa Clara, escenario donde también disputará su último compromiso de la fase de grupos frente a Australia el 25 de junio.
La participación en Estados Unidos, México y Canadá marca el regreso de Paraguay a los Mundiales después de su última presencia en Sudáfrica 2010, torneo que quedó grabado en la memoria colectiva del país.
Aquella selección alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final de una Copa del Mundo y estuvo muy cerca de meterse entre los cuatro mejores del planeta. Finalmente cayó ante España, que más tarde se consagraría campeona del torneo.
Ahora, dieciséis años después, una nueva generación buscará escribir su propia historia. Y entre sus principales referentes aparece Diego Gómez, uno de los futbolistas llamados a liderar la ilusión de un país que vuelve a soñar en grande sobre el escenario más importante del fútbol mundial.