La segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026 se realizará en Canadá este viernes 12 de junio, con epicentro en la ciudad de Toronto. El evento tendrá lugar aproximadamente 90 minutos antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, programado para las 16.00, en lo que será una de las primeras grandes presentaciones del torneo en territorio canadiense.
Mundial 2026: minuto a minuto de la inauguración en Canadá este viernes 12 de junio
La jornada especial en Toronto abrirá la actividad del torneo con un espectáculo artístico previo al encuentro entre el seleccionado local y Bosnia y Herzegovina.
El show estará centrado en una propuesta artística breve pero de alto impacto, con música en vivo, coreografías y una puesta en escena que buscará representar la identidad cultural del país anfitrión.
La información, minuto a minuto
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 este viernes 12 de junio
Canadá y Bosnia abrirán la actividad del viernes en Toronto, mientras que Estados Unidos enfrentará a Paraguay en Los Ángeles. Mirá la guía de canales, los estadios y los antecedentes de cada selección.Continuar leyendo →
Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
El debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina se jugará desde las 16:00 horas (Argentina) en el Toronto Stadium. Este partido abre la acción del Grupo B. El encuentro se puede seguir en vivo por la señal de DSports (canales 610/1610 de DirecTV) y a través de la plataforma de streaming DGO.
Toronto prepara su gran show
La apertura del Mundial 2026 en Canadá se perfila como un gran espectáculo musical previsto para el viernes 12 de junio. El evento tendrá lugar en Toronto y contará con la participación de figuras internacionales de la música como Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara.
La ceremonia funcionará como previa al partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, combinando show artístico y clima futbolero en una de las primeras jornadas del torneo.