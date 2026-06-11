Desde las 23

Corea del Sur y la República Checa inician su participación en el Mundial 2026

El seleccionado asiático y el conjunto europeo se enfrentarán este jueves por la apertura del Grupo A del Mundial 2026. Ambos llegan en buen momento tras resultados positivos en la preparación y buscarán dar un paso importante rumbo a la clasificación. A primer turno por este grupo, México derrotó a Sudáfrica 2 a 0.