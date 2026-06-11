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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Desde las 23

Corea del Sur y la República Checa inician su participación en el Mundial 2026

El seleccionado asiático y el conjunto europeo se enfrentarán este jueves por la apertura del Grupo A del Mundial 2026. Ambos llegan en buen momento tras resultados positivos en la preparación y buscarán dar un paso importante rumbo a la clasificación. A primer turno por este grupo, México derrotó a Sudáfrica 2 a 0.

Coreanos y checos cierran la primera jornada del mundial. Foto: Archivo.Coreanos y checos cierran la primera jornada del mundial. Foto: Archivo.
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Corea del Sur y República Checa abrirán este jueves su participación en la Copa del Mundo 2026 cuando se midan desde las 23.00 en el Estadio Guadalajara, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo A. El duelo marcará el estreno de dos selecciones que llegan con expectativas renovadas y el objetivo común de comenzar el certamen con una victoria.

El combinado surcoreano afronta su duodécima presencia mundialista y aspira a seguir consolidándose entre las selecciones más competitivas de Asia. Tras alcanzar los octavos de final en Qatar 2022, el equipo llega con confianza luego de una preparación convincente, en la que mostró solidez ofensiva y eficacia en ambos amistosos previos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 11, 2026 South Korea fans outside the stadium before the match REUTERS/Amanda PerobelliGran cantidad de hinchas surcoreanos llegaron a México para alentar a su selección.

La contundente goleada frente a Trinidad y Tobago y el posterior triunfo ante El Salvador alimentaron la ilusión de llegar en óptimas condiciones al debut.

Los checos vuelven al mundial

Del otro lado estará una República Checa que vuelve a disputar una Copa del Mundo de la FIFA después de una larga ausencia. El seleccionado europeo logró cortar una racha de dos décadas sin clasificaciones mundialistas, consiguiendo el boleto de manera agónica a través del repechaje de la UEFA.

Mirá tambiénCon una sólida actuación, México le ganó a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026

Esa clasificación significó un impulso anímico importante para un equipo que llega en crecimiento y que también dejó buenas sensaciones en los encuentros preparatorios, con victorias frente a Kosovo y Guatemala.

Con antecedentes recientes alentadores y la necesidad de sumar desde el arranque, el choque en Guadalajara promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada inaugural.

Tanto Corea del Sur como República Checa saben que comenzar ganando puede resultar determinante en la lucha por avanzar a la siguiente fase, por lo que se espera un partido intenso y con mucho en juego desde el primer minuto.

Mirá tambiénCon una fiesta en el Azteca y el triunfo de México, comenzó el Mundial 2026

Probables formaciones, tv y arbitraje

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Oh Hyeon-gyu. DT: Myung-bo Hong.

Rep. Checa: Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 11, 2026 Czech Republic's David Jurasek, Tomas Chory and Mojmir Chytil on the pitch before the match REUTERS/Paul ChildsLos checos, en el reconocimiento del estadio de Guadalajara.

Hora: 23.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Amin Mohamed (EGI)

VAR: Mahmoud Ashour (EGI)

Estadio: Guadalajara

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