Hubo 3 expulsados

Con una sólida actuación, México le ganó a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026

Fue 2 a 0 con tantos de Quiñonez en el primer tiempo y Raúl Jiménez en el complemento. El capitán Montes fue expulsado en el Tri en una de las últimas jugadas del partido, mientras que Sithole y Zwane vieron la roja en la formación africana. Más de 80 mil personas colmaron las tribunas del Estadio Azteca en el DF mexicano.