México derrotó 2-0 a Sudáfrica este jueves en el partido inaugural del Mundial disputado en el mítico Estadio Azteca y válido por la fecha 1 del Grupo A, que además integran Corea del Sur y República Checa, quienes se verán las caras esta noche. Ambos seleccionados reeditaron 16 años más tarde aquel duelo que dio inicio a la Copa del Mundo 2010 en suelo africano.
Con una sólida actuación, México le ganó a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026
Fue 2 a 0 con tantos de Quiñonez en el primer tiempo y Raúl Jiménez en el complemento. El capitán Montes fue expulsado en el Tri en una de las últimas jugadas del partido, mientras que Sithole y Zwane vieron la roja en la formación africana. Más de 80 mil personas colmaron las tribunas del Estadio Azteca en el DF mexicano.
El Tri salió decidido a buscar la victoria desde el inicio y bajo el 'Ole' que se entonó en las tribunas cuando apenas iban 20 segundos comenzó a acorralar a los africanos. A los cuatro minutos Williams salvó a su equipo ante un remate de Raúl Jiménez, pero tuvo una floja respuesta a los 8' y Julián Quiñones abrió el marcador. 1-0 al frente México con el primer tanto de la Copa del Mundo.
El elenco local no cesó su dominio con un Quiñones repleto de confianza y a los 42' estuvo muy cerca de ampliar la ventaja, pero el palo le ahogó el festejo al delantero de Al-Qadsiah de Arabia Saudita.
Lo liquidó en el complemento
En el comienzo de la segunda mitad, los Bafana Bafana sufrieron otro revés: Yaya Sithole vio la roja directa por una dura infracción sobre Raúl Jiménez. Fue justamente el delantero de Wolverhampton quien anotó de cabeza el 2-0 de México a los 66' y prácticamente liquidó el partido en el Estadio Azteca.
El VAR no se quedó afuera del encuentro inaugural: a los 82' convocó al brasileño Wilton Sampaio y le mostró un golpe de Themba Zwane, que se fue expulsado y dejó a Sudáfrica con nueve hombres.
El tiempo se consumía y César Montes cometió una dura e inentendible infracción que le valió la roja y lo deja afuera de la segunda presentación del Tri, cuando su equipo estaba cómodo con el desarrollo del juego.
Lo que viene para ambos
El equipo dirigido por Javier Aguirre disputará su segunda jornada ante Corea del Sur el jueves 18 a las 22.00 en el Estadio Akron de Guadalajara, mientras que los de Hugo Broos chocarán con República Checa en la madrugada del mismo jueves, a la 01.00 y en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.