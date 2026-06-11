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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Hubo 3 expulsados

Con una sólida actuación, México le ganó a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026

Fue 2 a 0 con tantos de Quiñonez en el primer tiempo y Raúl Jiménez en el complemento. El capitán Montes fue expulsado en el Tri en una de las últimas jugadas del partido, mientras que Sithole y Zwane vieron la roja en la formación africana. Más de 80 mil personas colmaron las tribunas del Estadio Azteca en el DF mexicano.

México ganó en su estreno y el jueves se mide con Corea. Foto: Reuters.México ganó en su estreno y el jueves se mide con Corea. Foto: Reuters.
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México derrotó 2-0 a Sudáfrica este jueves en el partido inaugural del Mundial disputado en el mítico Estadio Azteca y válido por la fecha 1 del Grupo A, que además integran Corea del Sur y República Checa, quienes se verán las caras esta noche. Ambos seleccionados reeditaron 16 años más tarde aquel duelo que dio inicio a la Copa del Mundo 2010 en suelo africano.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Mateo Chavez and Erik Lira celebrate with teammates after the match REUTERS/Raquel CunhaEl saludo de los mexicanos tras el triunfo en el debut. Foto: Reuters.

El Tri salió decidido a buscar la victoria desde el inicio y bajo el 'Ole' que se entonó en las tribunas cuando apenas iban 20 segundos comenzó a acorralar a los africanos. A los cuatro minutos Williams salvó a su equipo ante un remate de Raúl Jiménez, pero tuvo una floja respuesta a los 8' y Julián Quiñones abrió el marcador. 1-0 al frente México con el primer tanto de la Copa del Mundo.

El elenco local no cesó su dominio con un Quiñones repleto de confianza y a los 42' estuvo muy cerca de ampliar la ventaja, pero el palo le ahogó el festejo al delantero de Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

Lo liquidó en el complemento

En el comienzo de la segunda mitad, los Bafana Bafana sufrieron otro revés: Yaya Sithole vio la roja directa por una dura infracción sobre Raúl Jiménez. Fue justamente el delantero de Wolverhampton quien anotó de cabeza el 2-0 de México a los 66' y prácticamente liquidó el partido en el Estadio Azteca.

El VAR no se quedó afuera del encuentro inaugural: a los 82' convocó al brasileño Wilton Sampaio y le mostró un golpe de Themba Zwane, que se fue expulsado y dejó a Sudáfrica con nueve hombres.

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El tiempo se consumía y César Montes cometió una dura e inentendible infracción que le valió la roja y lo deja afuera de la segunda presentación del Tri, cuando su equipo estaba cómodo con el desarrollo del juego.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates after the match REUTERS/Hannah MckayRaúl Jiménez celebra su gol en el debut. Foto: Reuters.

Lo que viene para ambos

El equipo dirigido por Javier Aguirre disputará su segunda jornada ante Corea del Sur el jueves 18 a las 22.00 en el Estadio Akron de Guadalajara, mientras que los de Hugo Broos chocarán con República Checa en la madrugada del mismo jueves, a la 01.00 y en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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