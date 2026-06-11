Se termina la cuenta regresiva. Comienza este jueves 11 el Mundial 2026 y todas las miradas están puestas en México, donde se desarrollará la primera de las tres ceremonias de apertura. Luego de ese show, que tendrá a Shakira como artista principal se jugará el primer partido: entre el local y Sudáfrica.
Llegó el día M: arranca el Mundial 2026, la información minuto a minuto
Ceremonia y dos partidos programados para el inicio de la Copa del Mundo que organiza la FIFA: México vs. Sudáfrica y Corea del Sur vs. República Checa. Shakira como artista principal de la apertura.
La información, minuto a minuto
El Litoral juega su propio Mundial: una cobertura multiplataforma especial desde Estados Unidos
Con enviados especiales ya apostados, producciones audiovisuales originales, streaming en vivo, contenidos exclusivos para redes sociales y una sección especial en la web, El Litoral ya vive una cobertura multiplataforma y acompaña a la Selección Argentina en la defensa del título mundial.Continuar leyendo →
A la espera del debut, Argentina se pone a punto
Scaloni comanda los entrenamientos en Kansas a la espera del primer partido del Mundial para el campeón defensor. Molina parece recuperado y esperan lo propio con el "Dibu" Martínez.
Los premios individuales del Mundial
El Balón de Oro premia al mejor jugador, el Botín de Oro (o Bota de Oro) al máximo goleador y el Guante de Oro al mejor arquero de la competencia.
Horarios y TV: qué canales transmiten la inauguración del Mundial 2026 este jueves 11 de junio
México y Sudáfrica abrirán este jueves la Copa del Mundo 2026. Horarios, transmisión en Argentina, detalles del estadio y cómo llegan los protagonistas del debut.Continuar leyendo →
El segundo juego
Corea del Sur vs. República Checa será el segundo partido del primer día del Mundial. Comienza a las 23 horario argentino.
Tras la ceremonia, México vs. Sudáfrica
Uno de los anfitriones se mide con los sudafricanos. El partido está programado para las 16 (hora argentina) y dará el inicio oficial del certamen.
Día M: arranca el mundial 2026
A las 14.30 (hora argentina) está programado el inicio de la ceremonia de apertura. Shakira, junto al nigeriano Burna Boy interpretará el tema oficial del Mundial. El show incluye a artistas internacionales como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y la cantante sudafricana Tyla. El escenario será el mítico Estadio Azteca de México.