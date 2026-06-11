Llegó el día M: arranca el Mundial 2026, la información minuto a minuto

A las 14.30 (hora argentina) está programado el inicio de la ceremonia de apertura. Shakira, junto al nigeriano Burna Boy interpretará el tema oficial del Mundial. El show incluye a artistas internacionales como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y la cantante sudafricana Tyla. El escenario será el mítico Estadio Azteca de México.