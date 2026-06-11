Con la ceremonia de apertura oficial del Mundial de fútbol de la FIFA, El Litoral encara uno de los proyectos periodísticos más importantes del año. Con presencia en Estados Unidos, el medio santafesino desplegará una cobertura integral para acercar a sus audiencias todo lo que ocurra alrededor de la Selección Argentina y del evento deportivo más convocante del planeta.
El Litoral juega su propio Mundial: una cobertura multiplataforma especial desde Estados Unidos
Con enviados especiales ya apostados, producciones audiovisuales originales, streaming en vivo, contenidos exclusivos para redes sociales y una sección especial en la web, El Litoral ya vive una cobertura multiplataforma y acompaña a la Selección Argentina en la defensa del título mundial.
La propuesta contempla el trabajo de dos enviados especiales que acompañarán el desarrollo del Mundial desde las sedes de competencia. Un periodista con amplia trayectoria y un filmmaker especializado en producción audiovisual serán los encargados de generar contenidos exclusivos desde el lugar de los hechos, con una mirada propia y enfocada en las historias, las emociones y los protagonistas que dan vida a una Copa del Mundo.
La cobertura se desarrollará de manera coordinada en todas las plataformas del ecosistema de El Litoral. El sitio web ya cuenta con una sección especial dedicada al Mundial, donde los lectores podrán encontrar información actualizada, análisis, estadísticas, galerías fotográficas, videos y producciones multimedia exclusivas. Además, se trabajará en formatos especiales para seguir el recorrido de la Selección Argentina a lo largo del torneo y ofrecer una experiencia más inmersiva para los usuarios.
En redes sociales, la apuesta estará centrada en contenidos ágiles y visuales. Habrá transmisiones en vivo desde estadios y ciudades sede, recorridos por los principales escenarios del Mundial, historias con el color de los hinchas argentinos, encuestas interactivas, reels con análisis y curiosidades.
La programación audiovisual tendrá también un rol destacado. A través de CYD Litoral y las plataformas digitales del grupo se emitirá "El Litoral en el Mundial", un espacio especialmente diseñado para seguir el desarrollo del torneo con informes, entrevistas, análisis y conexiones en vivo con los enviados especiales. Con el inicio de la competencia, la propuesta se reforzará con contenidos diarios y coberturas especiales en la previa y el post de cada presentación de la Selección Argentina.
Ecosistema propio
Radio Rafaela, Sur24, Norte24 y Mirador Provincial, se suman a la cobertura para ampliar la mirada sobre cada jornada mundialista. El objetivo es que la audiencia pueda acceder a la información desde cualquier dispositivo y en cualquier momento del día.
Pero el proyecto va mucho más allá del resultado de los partidos. La intención es retratar la experiencia completa del Mundial: las historias de los hinchas que recorren miles de kilómetros para seguir a la Selección, las tradiciones que se generan alrededor de cada edición, los encuentros culturales que propone un evento de alcance global y los relatos humanos que suelen quedar fuera de las estadísticas.
El Mundial 2026 tendrá una dimensión histórica
Será la primera edición con 48 selecciones participantes y la más extensa de todos los tiempos. También podría representar la última participación mundialista de varias figuras que marcaron una era en el fútbol argentino. Frente a ese escenario, El Litoral apuesta por una cobertura propia, con producción original y presencia en el lugar donde ocurran los hechos.
La cuenta regresiva terminó. Y cuando la pelota empiece a rodar para Argentina el próximo martes, habrá un equipo de periodistas y realizadores de El Litoral dispuesto a contar cada historia, cada emoción y cada detalle que promete quedar en la memoria de millones de personas.