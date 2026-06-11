Junto a la Selección Argentina

El Litoral juega su propio Mundial: una cobertura multiplataforma especial desde Estados Unidos

Con enviados especiales ya apostados, producciones audiovisuales originales, streaming en vivo, contenidos exclusivos para redes sociales y una sección especial en la web, El Litoral ya vive una cobertura multiplataforma y acompaña a la Selección Argentina en la defensa del título mundial.