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Horarios y TV: qué canales transmiten la inauguración del Mundial 2026 este jueves 11 de junio

México y Sudáfrica abrirán este jueves la Copa del Mundo 2026. Horarios, transmisión en Argentina, detalles del estadio y cómo llegan los protagonistas del debut.

Horarios y TV para la cita mundialista.Horarios y TV para la cita mundialista.
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La espera terminó. Este jueves 11 de junio comienza oficialmente el Mundial 2026, la primera Copa del Mundo de la historia con 48 selecciones participantes y organizada en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural tendrá como protagonistas a México y Sudáfrica, integrantes del Grupo A, en una jornada que también incluirá el choque entre Corea del Sur y República Checa.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsTelefeDisney+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSports
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSports
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsTelefeDisney+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsTelefeTyC Sports
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSports
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

Para los espectadores, la programación del debut mundialista será la siguiente:

16.00: México vs. Sudáfrica (DSports, TyC Sports y Disney+)

23.00: Corea del Sur vs. República Checa (DSports y TyC Sports)

El encuentro que pondrá en marcha la competencia se disputará en el histórico Estadio Azteca, denominado oficialmente "Estadio Ciudad de México" durante el torneo. Será la tercera vez que ese escenario albergue una inauguración mundialista, luego de México 1970 y México 1986.

104 partidos, en un mundial que será histórico.104 partidos, en un mundial que será histórico.

El estadio y la ciudad que abrirán la Copa del Mundo

La Ciudad de México volverá a ocupar el centro de la escena futbolística mundial. Con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana, es una de las urbes más grandes del planeta y uno de los principales polos culturales y turísticos de América Latina.

Mirá tambiénHorarios y TV: partido por partido, qué canales transmiten el Mundial 2026

El Estadio Azteca, remodelado para la Copa del Mundo, cuenta con una capacidad cercana a los 87.000 espectadores y posee un lugar privilegiado en la historia del fútbol. Allí se disputaron las finales de los Mundiales de 1970 y 1986, ganadas por Brasil y Argentina, respectivamente. Además, fue el escenario del célebre "Gol del Siglo" y de la "Mano de Dios" de Diego Maradona frente a Inglaterra.

La FIFA confirmó que el partido inaugural del torneo se jugará en este estadio el 11 de junio, marcando el inicio de una competencia que se extenderá hasta el 19 de julio y contará con 104 encuentros.

(260511) -- CIUDAD DE MEXICO, 11 mayo, 2026 (Xinhua) -- Imagen tomada con un dron el 10 de mayo de 2026 del simbólico Estadio Azteca de la Ciudad de México, sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México, capital de México. México será coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en junio y julio de este año, junto con Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en el primer país del mundo en albergar tres torneos de la Copa Mundial. (Xinhua/Li Muzi) (ah) (ce)La cancha mexicana. Reuters.

Cómo llegan México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

México afrontará la apertura mundialista con la presión de ser anfitrión y la ilusión de comenzar con una victoria ante su público. El seleccionado dirigido por Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en un grupo que comparte con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Sudáfrica aparece como uno de los equipos africanos con mayor proyección. La denominada "Bafana Bafana" llega respaldada por una base de futbolistas del Mamelodi Sundowns, reciente protagonista del fútbol continental, y por jugadores que militan en ligas europeas. Diversos analistas consideran que se trata de una de las generaciones más competitivas de su historia.

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Más tarde será el turno de Corea del Sur y República Checa, dos seleccionados con tradición mundialista que intentarán comenzar sumando en un grupo que promete una lucha cerrada por los lugares de clasificación a la siguiente ronda. El ganador podría asumir tempranamente el liderazgo de una zona que tendrá toda la atención del mundo en el día inaugural de la Copa.

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