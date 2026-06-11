La espera terminó. Este jueves 11 de junio comienza oficialmente el Mundial 2026, la primera Copa del Mundo de la historia con 48 selecciones participantes y organizada en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural tendrá como protagonistas a México y Sudáfrica, integrantes del Grupo A, en una jornada que también incluirá el choque entre Corea del Sur y República Checa.
Horarios y TV: qué canales transmiten la inauguración del Mundial 2026 este jueves 11 de junio
México y Sudáfrica abrirán este jueves la Copa del Mundo 2026. Horarios, transmisión en Argentina, detalles del estadio y cómo llegan los protagonistas del debut.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
Para los espectadores, la programación del debut mundialista será la siguiente:
16.00: México vs. Sudáfrica (DSports, TyC Sports y Disney+)
23.00: Corea del Sur vs. República Checa (DSports y TyC Sports)
El encuentro que pondrá en marcha la competencia se disputará en el histórico Estadio Azteca, denominado oficialmente "Estadio Ciudad de México" durante el torneo. Será la tercera vez que ese escenario albergue una inauguración mundialista, luego de México 1970 y México 1986.
El estadio y la ciudad que abrirán la Copa del Mundo
La Ciudad de México volverá a ocupar el centro de la escena futbolística mundial. Con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana, es una de las urbes más grandes del planeta y uno de los principales polos culturales y turísticos de América Latina.
El Estadio Azteca, remodelado para la Copa del Mundo, cuenta con una capacidad cercana a los 87.000 espectadores y posee un lugar privilegiado en la historia del fútbol. Allí se disputaron las finales de los Mundiales de 1970 y 1986, ganadas por Brasil y Argentina, respectivamente. Además, fue el escenario del célebre "Gol del Siglo" y de la "Mano de Dios" de Diego Maradona frente a Inglaterra.
La FIFA confirmó que el partido inaugural del torneo se jugará en este estadio el 11 de junio, marcando el inicio de una competencia que se extenderá hasta el 19 de julio y contará con 104 encuentros.
Cómo llegan México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
México afrontará la apertura mundialista con la presión de ser anfitrión y la ilusión de comenzar con una victoria ante su público. El seleccionado dirigido por Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en un grupo que comparte con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
Sudáfrica aparece como uno de los equipos africanos con mayor proyección. La denominada "Bafana Bafana" llega respaldada por una base de futbolistas del Mamelodi Sundowns, reciente protagonista del fútbol continental, y por jugadores que militan en ligas europeas. Diversos analistas consideran que se trata de una de las generaciones más competitivas de su historia.
Más tarde será el turno de Corea del Sur y República Checa, dos seleccionados con tradición mundialista que intentarán comenzar sumando en un grupo que promete una lucha cerrada por los lugares de clasificación a la siguiente ronda. El ganador podría asumir tempranamente el liderazgo de una zona que tendrá toda la atención del mundo en el día inaugural de la Copa.